Jessica delusa “Barù mi vede come un’amica”/ Lui “Mi interessa ma mi sento forzato”

Ieri notte Jessica Selassiè e Barù hanno avuto una lunga chiacchierata al Grande Fratello Vip durante la qualche i due si sono confrontati anche sulle sensazioni che provano l’uno per l’altro. Questa mattina Jessica si è subito confrontata con Miriana Trevisan, dichiarando di aver capito che per Barù è soltanto un’amica. La ragazza, però, è afflitta dai dubbi, avendo trovato nei comportamenti di Barù segnali ben diversi da questi.

Ne parla allora con Alessandro Basciano in giardino, a cui dice: “Se io percepisco delle cose non è perché sto qui da 4 mesi e ho mancanza d’affetto, perché sono molto obiettiva e razionale, non ho bisogno di immaginarmi chissà cosa. Però quello che ho percepito dai suoi messaggi e il suo modo di flirtare con me, era anche molto chiaro…” Jessica, insomma, si dice confusa perché fatti e comportamenti di Barù non combaciano con quanto lui dice.

In realtà il comportamento di Barù segue una logica che è stato lui stesso a spiegare ad alcuni compagni in Casa. “Ammetto di trovarmi bene con Jessica, ammetto mi possa piacere, ma non amo il forte pressing!”, ha spiegato l’uomo, aggiungendo che “Non c’è dubbio che lei sia quella che più mi interessa“. Tuttavia, non sembra voglia creare una storia al Grande Fratello Vip: “Anche se qualcuno mi piacesse qui dentro, dopo tutto il pressing che c’è stato mi sento forzato, se mi avvicinassi sembrerebbe che lo faccio perché penso che le coppie funzionino.” ha ammesso Barù, spiegando infine che “Il mio cuore è aperto. Mi piacerebbe innamorarmi. Ma non capisco più cosa sia naturale, cosa forzato, cosa vero e cosa finto. Sto riflettendo“.

