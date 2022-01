Jessica e Barù a letto insieme?/ Lei: “Gli sono salita sopra, lui era viola…”

Il presunto flirt tra Jessica e Barù tiene banco al Grande Fratello VIP, specialmente dopo la “notte calda” vissuta dai due coinquilini nella casa più spiata di Italia. Avvicinamenti “pericolosi” tra la princess e il concorrente gieffino, con la Selassié che dopo qualche ora ha descritto molto dettagliatamente il vis a vis bollente con Barù, in una chiacchierata con Sophie e Alessandro.

Nathaly Caldonazzo si vendica di Barù, e l'avverte "Preparati"/ Tensione alle stelle!

“Ad un certo punto Miriana ci fa: dai un bacio a Jess, ma lui diventava viola, così gli sono salita sopra e sono arrivata a due centimetri e gli ho detto che non avevo paura di baciarlo”, ha ricostruito la princess. “Non hai il coraggio, gli ho detto. Lui poco prima era entrato nel mio letto e mi ha fatto chiamare. Così gli ho detto che gli cedevo il letto e lui ha detto che avrebbe dormito con me…ma che non si poteva fare niente”.

Barù offende Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè/ "Non puoi dire che sono..."

Barù imbarazzato da Jessica: “Mi piace ma non voglio nulla di romantico”

Insomma stando a quanto raccontato da Jessica Selassié nella conversazione con Basciano e la Codegoni, il nipote di Costantino Della Gherardesca sembrava un po’ deluso dagli impedimenti dettati dalla presenza delle telecamere. Ma Jessica, evidentemente, non ha perso l’occasione per provocarlo lo stesso. Anche se poche ore prima, Barù, aveva fatto capire di non gradire particolarmente certe “pressioni”. “Io sono uno che si imbarazza”, aveva spiegato. “Mi piace, ci sto bene con lei ma non voglio niente di romantico”, la posizione di Barù nei confronti della Selassié. Stasera, in occasione della diretta, Alfonso Signorini cercherà di far uscire i due concorrenti allo scoperto.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli offende Jessica Selassiè: "Che mig*otta!”/ Video: bufera sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA