Jessica e Barù a un passo dal massaggio/ Lui sconsolato:”Mamma mia, come sono finito”

Jessica Selassiè e Barù nuova ship in arrivo?

Prosegue la ship “Jerù”. Jessica Selassiè e Barù (alias di Gherardo Gaetani D’Aquila D’Aragona) sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello VIP e ogni momento è buono per far scoppiare il primo bacio. Nelle scorse ore i due hanno passato molto tempo insieme tra scherzi, confessioni e appuntamenti. Sì perché Jessica, a un certo punto, ha ricordato al cuoco di essere ancora in debito di un massaggio. Barù, nonostante le consuete ironie, sembra ben disposto ad accontentarla. L’ultima volta che un massaggio ha avvicinato due concorrenti delGrande Fratello VIP la situazione è poi sfuggita di mano. Alex Belli e Soleil, in barba a Delia Duran, hanno azzerato le distanze andando a finire sotto le coperte in una notte che soltanto loro due sanno in cosa si è trasformata. Jessica e Barù, certamente, stanno dando vita a una ship totalmente diversa, fatta di meno egocentrismo e più leggerezza.

Sophie e Jessica Selassiè ai ferri corti/ Lite e accuse: "Faccio come cazz* mi pare"

Massaggio a Jessica? L’appuntamento non entusiasma Barù…

Jessica e Barù sono a un passo dal…massaggio. Una vecchia promessa sembrava finita nel dimenticatoio quando poche ore fa la principessa ha ricordato al co-inquilino l’impegno. Barù pur accettando non è sembrato troppo entusiasta, commentando “A massaggiarla. Mamma mia, come sono finito”. Probabilmente, il cugino di Costantino della Gherardesca è ben consapevole che appena tutto ciò avverrà ci sarà già una clip pronta per la puntata successiva. Già nella puntata di venerdì scorso, Barù ha rivelato di aver messo gli occhi su Jessica e da quel momento, in effetti, i due si sono particolarmente avvicinati. Tanti dialoghi ma ancora poco contatto fisico. Il massaggio in arrivo farà da spartiacque per l’inizio di una nuova, attesa, relazione?.

