Jessica e Barù al capolinea? “Sei distaccato”/ “Hai offeso il mio essere”

Jessica Selassié e Barù: amicizia al capolinea?

Continuano le incomprensioni tra Jessica Selassié e Barù Gaetani dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di lunedì, Barù è rimasto molto male per essere stato considerato da parte della principessa e da altre VIP uno stratega. Il giorno dopo Jessica ha cercato di chiarire con il nobile toscano spiegando che in un momento di rabbia ha dubitato di lui e ha ipotizzato che volesse agire in un determinato modo guidato solo da una sua strategia: “Tu di me non ti fidi perché non mi conosci, io di te mi fido ma non ti conosco bene. È più che lecito avere dei dubbi”. Ma Barù, offeso che siano stati messi in dubbio i suoi valori, ha evidentemente preso le distanze dalla principessa. Ieri Jessica ha cercato un ulteriore chiarimento: “Io sono fatta così. Analizza tutto quello che ti pare. Però anche nell’analizzare ed essere distaccato, perché sei distaccato e più freddo nei miei confronti…”. Barù l’ha subito interrotta: “Ha detto delle cose che hai offeso il mio essere. Certo che sono distaccato. Mi sembra normale…”.

Lulù vs Baru: “Jessica? Uscirà e ci sarà un buon ad aspettarlo”/ Princess 'Vendetta'

I consigli di Sophie a Jessica

Secondo Jessica Selassié, però, il distacco di Barù è eccessivo: “È un po’ tanto, sei tanto freddo”. Ma il nobile toscano è apparso irremovibile: “Mi ha dato fastidio cosa hai detto. Hai offeso il mio essere. Se volevo fare le clip per arrivare in finale, avrei fatto ben altro. Mi sembra di essere stato molto corretto con te in tutto”. Il mancato chiarimento ha messo di cattivo umore la principessa e in serata Sophie ha cercato di tirarle su il morale, facendola riflettete sulla situazione con Barù. Secondo la modella se una persona dice di voler bene a qualcuno non ha bisogno di esaminarla in quel modo, riempiendola di domande: “Cos’è, un pretesto per allontanarti in maniera tranquilla?”. In molti sui social la pensano come la Codegoni: “Come mi sei scaduto, sembra che stai cercando il pelo nell’uovo per allontanarti definitivamente da lei con la scusa del finto buonismo”, ha scritto un utente su Twitter.

Jessica, lite con Barù “hai chiesto a Delia di nominarmi”/ “Non posso fidarmi di te!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

LEGGI ANCHE:

Alex Belli attacca Barù "Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero"/ "Cattiveria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA