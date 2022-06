Jessica e Barù una coppia dopo il Gf vip?/ Giucas Casella ci spera, ma…

Grande fratello vip 6, Giucas Casella si apre su Barù Gaetani e Jessica Selassié

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro frequentazione intima avviata tra le mura della Casa del Grande fratello vip, e in questi giorni Jessica Selassié e Barù Gaetani fanno parlare di sé dal momento che via social lei ha riportato di voler rinunciare a lui. Ebbene sì, dopo averlo corteggiato a lungo, Jessica ha postato un messaggio in rete, dove spegne le speranze dei fan dei Jerù (la crasi con cui si è soliti indicare la tanto auspicata coppia di gieffini del Grande fratello vip 6), dal momento che ha appreso che lui abbia trovato l’amore al fianco di un’altra donna. E tra coloro i quali non smettono di sperare che i due ex Grande fratello vip 6 possano molto presto ufficializzare una loro lovestory, troviamo in particolare Giucas Casella, che con Barù Gaetani e Jessica Selassié ha condiviso il gioco della Casa del Grande fratello vip 6.

Jessica Selassiè sbotta contro il gossip: "Si passa alle vie legali"/ "Chi viola..."

Il messaggio di love positivity

Nel dettaglio, così come ripreso da blogtivvu, Giucas Casella si è espresso via Twitter rispetto alla speranza nutrita in cuor suo di vedere i Jerù formare una coppia fissa. “Ma perché dovrei smettere di crederci? -esordisce nel messaggio rivelatorio, per poi proseguire con decisione-. Finché lui è single e lei pure posso sognare di vederli felici insieme? Che male c’è? Faccio qualcosa di illegale?”. Infine, il messaggio destinato a chi gli darebbe dell’illuso, per il fatto di sostenere il sogno di una coppia che sarebbe per molti già scoppiata sul nascere: ” Se poi questo non accade ce ne faremo una ragione. Li ameremo comunque!”. Parole che, insomma, vogliono essere un invito a sostenere i Jerù indipendentemente dalle aspettative che i più hanno su una loro possibile storia d’amore, in virtù delle emozioni che lo chef e la princess hanno regalato ai telespettatori al Grande fratello vip 6.

Jessica Selassié e Deddy stanno insieme?/ Una foto fa scoppiare il gossip

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassié nella bufera web/ Spunta un video compromettente

© RIPRODUZIONE RISERVATA