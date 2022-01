Jessica e Lulù Selassiè chiedono squalifica di Katia Ricciarelli/ “Fuori dal GF Vip!”

Jessica e Lulù Selassiè sono furiose e intenzionate a far sentire la loro voce contro Katia Ricciarelli. Stufe delle accuse della cantante e dei suoi comportamenti al Grande Fratello Vip, le due sorelle hanno deciso di chiedere un provvedimento disciplinare contro di lei, volendola ‘fuori dal GF’. Jessica e Lulù vorrebbero la squalifica della Ricciarelli per le parole dette non solo nei loro confronti – da “carogne” a “scimmia” fino a “vai a studiare al tuo paese” – ma anche per le frasi sgradevoli nei confronti di altre donne, da Miriana Trevisan (messa in discussione da Katia per il suo ruolo di madre), fino a Nathaly Caldonazzo. Le due sorelle hanno rivelato la loro intenzione oggi, mentre erano a tavola con Giacomo Urtis.

Lulù Selassié e Miriana Trevisan/ contro Katia Ricciarelli "Nessuno poteva nominarla"

Jessica e Lulù Selassiè chiedono la squalifica di Katia Ricciarelli dal GF Vip

Jessica e Lulù Selassiè ne sono convinte: “Le cose che ha detto Katia sono molto peggio di quanto ha detto Fausto Leali lo scorso anno! Lui per quello è stato squalificato!” Pare inoltre che le due abbiano già manifestato il loro malcontento agli autori del Grande Fratello Vip. “Già dopo la battuta delle carogne non mi piaceva più”, ha detto a proposito di Katia Ricciarelli Lulù, una volta uscita dal confessionale, alla Caldonazzo, “poi oggi dopo il razzismo è ancora peggio”, ha aggiunto. Ha quindi spiegato all’amica qual è stata la reazione degli autori alla loro specifica richiesta: “Mi hanno dato ragione, hanno detto di non preoccuparmi perché è molto chiaro quello che è successo”.

