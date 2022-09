Jessica Mazzoli: “Voglio il Grande Fratello Vip 7″/ “Cerco il mio Mark Caltagirone…”

Jessica Mazzoli sogna il Grande Fratello Vip 7?

In attesa di scoprire i nomi di tutti i concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 7 il prossimo 19 settembre, c’è una vip che vivrebbe volentieri l’avventura nel reality dopo essere stata costretta ad abbandonare la casa durante la sua prima esperienza nell’ultima edizione nip del Grande Fratello. Stiamo parlando di Jessica Mazzoli che varcò la porta rossa durante l’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso. L’ex compagna di Morgan, tuttavia, all’epoca fu costretta ad abbandonare il reality a causa di un’appendicite in seguito alla quale fu operata.

L’avventura nella casa di Jessica si conclude a causa di un problema di salute ed oggi, l’ex compagna di Morgan non esclude di poter rivivere l’avventura con il Grande Fratello Vip.

Jessica Mazzoli in cerca d’amore

Single e in cerca dell’amore, Jessica Mazzoli approfitta del video pubblicato dalla pagina Instagram del Grande Fratello che lancia un nuovo indizio per lanciare la propria candidatura. “Sono sempre in cerca dell’amore”, dice il futuro vippone e tra i tanti commenti è spuntato proprio quello dell’ex compagnia di Morgan. “Anche io cerco l’amore! Posso entrare? Dopo l’uscita a causa della peritonite ci sta! Magari trovo il mio Mark Caltagirone”, ha commentato la Mazzoli.

Nel frattempo, sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, in merito ai concorrenti della settima edizione del reality, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Ci saranno dei parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip”.

