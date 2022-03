Jessica Selassié/ Al lavoro con Alex Belli: “Shooting con le sorelle”. E l’amore?

Jessica Selassié: i progetti per il futuro

Jessica Selassié, due settimana fa, ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da quel momento non si è più fermata, tra interviste e ospitate tv. Ieri sera, durante una diretta social, la principessa etiope ha risposto alle domande dei fan, parlano di questi giorni dopo la vittoria: “Sono giornate super frenetiche. Ho mille impegni tra Milano, Napoli e Roma, soprattutto servizi fotografici. Quindi sono sempre molto in giro e dormo pochissimo. Comunque è tutto nuovo e tutto bellissimo”, ha detto Jessica che sta comunque cercando di passare più tempo possibile con la sua famiglia. Inoltre la vincitrice del GF Vip sta cercando di recuperare un po’ di cose che non ha potuto fare dentro la casa di Cinecittà, come guardare le serie tv. Jessica ha parlato anche dei suoi progetti per il futuro:“A tutti quelli che dicono che vogliono sentirmi cantare, non vi preoccupate che non vi deluderò su questo aspetto”.

Jessica Selassié: al lavoro con Alex Belli e l’amore…

Ma non è tutto. Jessica Selassié ha in programma anche una collaborazione con Alex Belli: “Ovviamente rivedrò Alex Belli. Io e lui abbiamo già programmato uno shooting individuale e anche di gruppo tutte noi tre sorelle. Quindi sarà super pazzesco e non vediamo l’ora di farlo”, ha svelato la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ai suoi fan. Immancabile qualche domanda sull’amore: “Se cambierei città per amore? Sì lo farei per amore, perché comunque sono ancora una ragazza e si può ancora cambiare vita per dei progetti con un’altra persona”. Nessun riferimento a Barù Gaetani, per cui Jessica si era presa una cotta in casa, che ricordiamo vive in Toscana. Ma dalla fine del programma i due non sembrano essersi più rivisti…

