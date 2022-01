Jessica Selassié “Alessandro? E’ ambiguo, balla spinto e mi guarda…”/ La principessa ‘scarica’ Basciano

Jessica Selassiè, in una chiacchierata con l’amico Manuel Bortuzzo al Grande Fratello VIP, si è lasciata andare ad alcune considerazioni riguardanti il suo rapporto con Alessandro Basciano, sempre più protagonista all’interno della casa e soprattutto sempre più vicino all’amica Sophie Coedgoni. I due, giorno dopo giorno, stanno proseguendo la loro conoscenza e appaiono molto attratti l’uno nei confronti dell’altra, nonostante l’imprenditore genovese non disdegni anche altre presenze femminili all’interno del programma, tra cui quella di Soleil e Jessica.

Soleil, lite con Jessica Selassiè "Sparli alle spalle, basta!"/ Sophie svela tutto e…

A tal proposito la Selassiè si è detta perplessa da alcuni suoi comportamenti, evidenziando alcune ambiguità: “Lo percepisco un po’ ambiguo”, ha detto a Manuel. “Il fatto è che ok, a lui piace anche scherzare, abbiamo visto tutti ad esempio che ieri ballava con Soleil molto spinto. Cosa che ad esempio con Sophie non ho visto fare, era molto più coinvolto nel ballo con Sole. Poi dopo il bacio sotto il vischio continuava a guardarmi, non lo so, forse si sentiva in imbarazzo”.

Jessica Selassiè "Alessandro più coinvolto da Soleil che Sophie"/ "L'abbiamo visto tutti"

Jessica Selassié, la lite e la pace con Sophie per Alessandro Basciano

Jessica Selassié è uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip e non è un caso che, spesso, sia stata graziata dai suoi compagni di viaggio attraverso l’immunità alle nomination. Nella scorsa puntata, andata in onda il 27 dicembre, Jessica ha avuto qualcosa da ridire a Sophie Codegoni, per la sua vicinanza ad Alessandro Basciano, che a quanto pare ha fatto girare la testa ad entrambe. La Selassié ha dichiarato più volte all’amica di nutrire un certo interesse nei confronti del nuovo arrivato, ragion per cui si è sentita tradita quando quest’ultima si è avvicinata a lui.

Jessica Selassiè, lite con Sophie/ "Le piace Alessandro, ma non lo bacia..."

Sophie, infatti, ha aver chiuso definitivamente i rapporti con Gianmaria per avvicinarsi ad Alessandro e i due sono sempre più intimi. Molti vip all’interno della casa, tra cui Soleil, si sono schierati dalla parte di Jessica Selassié in questa lite. Anche le due opinioniste del GF hanno detto la loro: Sonia ha detto che Sophie doveva essere fin da subito sincera con l’amica e rivelare il proprio interesse per il nuovo arrivato Alessandro, mentre Adriana Volpe ha puntato il dito contro Alessandro. Dopo un lungo faccia a faccia, tuttavia, Jessica sembra esserci passata sopra ma ancora non è chiaro che piega prenderà il rapporto con Sophie.

Jessica Selassiè, la sorpresa dei suoi fratelli nella scorsa puntata

Jessica Selassié ha compiuto gli anni e tutti i vip in casa hanno festeggiato con lei, cosa che le ha fatto tornare il buon umore perché per lei è stato un periodo molto difficile: si è sentita spesso sola ed isolata e si è chiesta più volte quale fosse il suo ruolo nella Casa del GF Vip. Un altro momento importante della puntata di lunedì è stata la sorpresa che i suoi fratelli Christian e Clarissa hanno fatto a lei e Lulù: sono andati a trovarle e a motivarle, soprattutto hanno rassicurato Jessica sul fatto che fuori è molto seguita, stimata ed amata. Clarissa, prima di salutarle, si è rivolta a Jessica dicendole di non rovinare la bellissima amicizia che ha con Sophie.

Il giorno dopo la diretta, inoltre, sembra esserci stato un chiarimento tra Jessica ed Alessandro: lui l’ha invitata a non pensare di fidanzarsi a tutti i costi nella casa e di godersi il suo percorso con più serenità. Lei ha detto di sentirsi insicura e quando viene rifiutata da un ragazzo le sue insicurezze si amplificano. Con il passare dei giorni è poi finalmente giunta la tanto attesa rappacificazione tra Sophie e Jessica. Chiariti i malintesi relativi al loro interesse per Alessandro, le due concorrenti gieffina hanno deciso di ritornare ad avere il rapporto di complicità che le ha sempre caratterizzate, lasciandosi tutto alle spalle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA