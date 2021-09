Jessica Selassié e Samy, baci e carezze sotto le lenzuola/ Nuovo flirt al GF Vip?

Nuovo flirt nella Casa del Grande Fratello Vip? I Vipponi iniziano ormai a conoscersi e questo favorisce la nascita di simpatie e attrazione. Così, dopo Lulù e Manuel Bortuzzo, un’altra delle principesse Selassié sembra aver catturato le attenzioni di uno dei concorrenti. Lui è Samy Youssef che in questi giorni avrebbe spesso dimostrato un interesse per Jessica, come lei stessa ha raccontato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

"Sorelle Selassié non sono principesse"/ Oggi: "Padre arrestato in Svizzera perché…"

“Prima Samy mi ha tenuto la mano. – ha confidato la maggiore delle sorelle Selassié – Dopo mi ha preso la mano e me l’ha fatta mettere sulla sua coscia. Io imbarazzata. Poi spesso quando in confessionale son tante persone, visto che sono comunque alta, dico sempre “vado lì dietro” e mi ficco lì nel buco. E lui (Samy, ndr): “Ah si si, vengo pure io“. Eravamo attaccati. A un certo punto mi ha proprio abbracciato e mi ha messo davanti a lui, così.”

Jessica Selassiè vs Soleil Sorge "Non rispetti le regole"/ Tregua o nuova lite in diretta al GF VIP?

Samy e Jessica, tenerezze sotto le coperte al Grande Fratello Vip

Sono però le ultime immagini che arrivano dalla Casa del Grande Fratello Vip a confermare un interesse presente tra i due. In queste, Samy e Jessica sono insieme a letto e, sotto le coperte, si fanno carezze e di danno bacini. Lui, poco dopo, racconterà quanto accaduto ad alcuni compagni durante la notte: “Mi sono avvicinato… le faccio: ‘Ma ti fa piacere che sono qua?’. Lei mi fa: ‘Si. Sono contenta che sia qui’. E poi io da questo discorso qua, poi ci abbracciavamo, poi abbiamo mezzo dormito. Poi sentivo le porte che aprivano e loro venivano. (…) Tornavamo ad abbracciarci eccettera eccetera. Poi alle 7, siccome io non dormivo, dopo le do le carezze. Poi ad una certa le dico: ‘Sei sveglia’ e lei mi fa: ‘Si’“. Non c’è però stato ancora tra loro un bacio: “Le cose si fanno piano piano”, ha rivelato Samy.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA