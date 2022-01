Jessica Selassié flirt con Barù?/ Gianmari Antinolfi scommette su di loro…

Jessica Selassié conquista l’immunità!

Venerdì 7 gennaio è andata in onda la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 6, appuntamento dedicato a confronti importanti ma c’è stato ampio spazio anche per grandi emozioni. Tra le protagoniste della serata Jessica Selassié. La puntata si è infatti aperta proprio con le accese discussioni avvenute nei giorni precedenti. In particolare, sono volate parole grosse con Katia Ricciarelli e il presentatore ha voluto personalmente chiarire alcuni punti con tutti i concorrenti. Jessica ha voluto sottolineare quanto lei sia sempre educata nel salutare tutti e nel rapportarsi agli altri, ma ha aggiunto che Soleil Sorge e la Ricciarelli non ricambiano con il medesimo atteggiamento.

Successivamente la principessa ha avuto la possibilità di condividere con il pubblico un momento abbastanza divertente. Chiamata in confessionale con Valeria Marini, Soleil e Katia, è stata interrogata da Alfonso Signorini su Barù e sul suo fascino. Infine Jessica ha conquistato l’immunità.

Jessica Selassié e Barù: nuova coppia?

Dentro la casa del Grande Fratello Vip in molti si sono accorti del feeling che si è creato tra Jessica Selassié e Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca. I due condividono la passione per la cucina e passano molto tempo insieme ai fornelli. Ieri Jessica si stava preparando una cioccolata calda e si è offerta di prepararne un po’ anche per Barù. Gianmaria Antinolfi, dopo averli osservati, ha detto: “Sareste proprio una bella coppia”, provocando l’imbarazzo dei suoi compagni. Con la sua solita ironia, Barù ha risposto che se Antinolfi vuole davvero bene a Jessica non la spingerebbe tra le braccia di un uomo che non ha nascosto di essere una persona complessa in fatto di amore. Jessica e Barù sono sicuramente molto affiatati, ma il nipote di Costantino ha detto chiaramente di non essere interessato a dare vita a una storia d’amore dentro la casa del Grande Fratello.

