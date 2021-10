Jessica Selassié, Grande Fratello VIP 2021/ Samy: “da me si aspettava cosa fisica”

Dagli ammiratori segreti alle tensioni dentro la casa del Grande Fratello VIP 2021, non è un momento facile per Jessica Selassié. E chissà che per la principessa etiope le vere turbolenze non debbano ancora venire. Lo diciamo perché nelle scorse ore, in una interessante intervista rilasciata dall’ex concorrente Samy a Casa Chi, si è tornato a parlare della sua amici con Jessica Selassié. Un’amicizia che evidentemente la ragazza aveva frainteso e che sperava potesse evolversi in qualcosa di diverso.

In questo senso Samy sembra avere le idee molto chiare e in queste settimane pare aver elaborato una sua teoria: “Da parte mia non è mai partita una cosa fisica, lei forse si aspettava questo”. Parole che sono emerse dentro la casa, durante una conversazione nella quale Jessica ha detto di essere stata raggirata da Samy.

Jessica Selassié vs Samy, lui: “ci sono rimasto malissimo per una cosa”

Sempre nell’intervista a Casa Chi, l’ex concorrente Samy non ha fatto mistero di esserci rimasto malissimo per le parole e per le accuse che le ha rivolto Jessica Selassié: “Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente, io la vedo più come una donna che come una ragazza, perché si prende cura delle sorelle, dentro la casa si dava da fare, e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Però io non davo conto alle telecamere, io non mi sentivo di fare nulla con lei”, ha ribadito il concorrente egiziano. Che ha colto l’occasione di bacchettare anche la Ricciarelli, per alcune sue frasi sgradevoli: “Mi ha fatto passare per quello che non sono, perché l’Egitto è il paese che mi ha messo al mondo ma l’Italia è il paese che mi ha cresciuto, io sono cresciuto qua. Queste parole mi hanno fatto male”.

