Jessica Selassiè ha un fidanzato?/ L’ex vippona fa chiarezza e ai fan chiede di…

Jessica Selassiè rompe il silenzio sulla vita sentimentale

E’ trascorso più di un anno dalla vittoria di Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip e i fan continuano a seguirla con molto affetto. Nella casa di Cinecittà, la maggiore delle sorelle Selassiè non ha mai nascosto il desiderio di trovare l’amore per poter avere, in futuro, una famiglia. Il rapporto con Barù aveva fatto sognare i fan, ma tra i due non c’è mai stato nulla se non una bella amicizia. A distanza di tempo, nella vita di Jessica è cambiato qualcosa? I fan monitorano i movimenti della Selassiè tramite i social dove pubblica spesso foto e video dei momenti di svago che si concede con le sorelle Clarissa e Lulù e gli amici.

Nel momento in cui i fan la vedono in compagnia di un ragazzo, pensano immediatamente ad una frequentazione, ma cosa c’è di vero? Nella vita di Jessica è arrivato davvero l’amore?

Jessica Selassiè fa chiarezza sulla vita sentimentale

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Jessica Selassiè ha fatto chiarezza sulla propria vita sentimentale smentendo di avere un fidanzato. “No, non sono fidanzata anzi, colgo l’occasione per dirvi, anche se mi volete, vi prego, non scrivete a tutte le persone di sesso maschile che mi circondano, perché sono miei amici. Se fossi fidanzata lo direi tranquillamente perché sono una persona molto trasparente. Non condivido tanto però se fossi fidanzata lo sapreste”, ha precisato.

Poi ha fatto una richiesta ai fan: “Quindi io vi prego di non scrivere a nessuno perché sono tutti amici a cui voglio bene, li mettete in imbarazzo e mettete in imbarazzo anche me me. Se fossi fidanzata lo sapreste, ve lo farei conoscere, ma soprattutto so trovarmi benissimo da sola un fidanzato, quindi non vi preoccupate e non scrivete più a nessuno. Vi prego, vi prego, vi prego”.

