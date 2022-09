Jessica Selassiè, il nuovo fidanzato è Matteo Fioravanti?/ L’ex tronista stuzzica: “Se mi piace? Io…”

Jessica Selassiè: l’ex tronista Matteo Fioravanti è il suo nuovo fidanzato?

Jessica Selassiè si è fidanzata? È questo il gossip che si sta propagando a macchia d’olio sul web, scatenando i fan della vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il fortunato sarebbe Matteo Fioravanti, che molti ricordano per la sua avventura da tronista a Uomini e Donne. Negli ultimi tempi i due sono spesso ‘vicini’; i fan della Selassiè hanno inoltre notato che si seguono sui social e si sono scambiati qualche like.

Jessica Selassié provoca Barù Gaetani, dopo il Gf vip/ Il nuovo progetto è in cucina!

Tuttavia nelle ultime ore è stato proprio Matteo ad insinuare il dubbio su una possibile frequentazione con l’ex gieffina. Nel corso di una diretta su Instagram, l’ex tronista ha raccontato cos’è che gli piace in una donna: “Mi può colpire l’inaspettato sinceramente, a me è successo. Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?”

Jessica Selassié: scatto sexy, il topless infiamma il web/ "Migliorando..."

Matteo Fioravanti stuzzica i fan: “Feeling con Jessica Selassiè? Non posso commentare”

La descrizione sembra insomma richiamare alla mente proprio Jessica Selassiè, cosa che ha messo in ‘allarme’ il popolo del web. C’è stato così chi ha chiesto a Matteo Fioravanti: “Dopo il GF Vip hai svelato il tuo apprezzamento per Jessica Selassié, dopo averla conosciuta pensi ci sia stato feeling?”. L’ex tronista ha prontamente risposto, decidendo però di non sbilanciarsi, anzi tentando di smorzare le voci: “Non commento, non posso commentare. Non puedo ragazzi, anche perché, ripeto, non c’è niente da commentare…” Il dubbio, insomma, resta: sta sbocciando un amore o si tratta semplicemente di una bella amicizia?

Lulù Selassiè e Astol stanno insieme?/ L'indiscrezione chiarisce il gossip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Fioravanti (@matteofioravanti_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA