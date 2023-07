Jessica Selassié: “Mi sto riprendendo…”/ La verità sul ritocchino al seno

Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié cede alla tentazione dei ritocchini: l’intervento al seno

La vincitrice del Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié, torna a parlare del rapporto che ha con il suo corpo e della sua salute psicofisica in generale, svelando un intervento al seno. L’occasione che la popolare principessa etiope ed ex concorrente unico del Grande Fratello vip 6 con le sorelle Lulù e Clarissa Selassié ha per tornare a raccontarsi pubblicamente, é un in intervento condiviso con il popolo del web.

Riattivatasi via Instagram stories, la popolare principessa e influencer etiope naturalizzata italiana fa sapere al popolo del web di essersi sottoposta ad un delicato intervento. Questo dopo aver appassionato l’occhio pubblico con l’interesse per Barú Gaetani e non corrispostole da lui al Grande Fratello vip 6 e quando le calde temperature dell’estate renderebbero difficile il post-operatorio, in primis il processo cicatrizzazione della delicata zona oggetto dell’intervento.

Il motivo legato alla scelta di sottoporsi ad un intervento delicato come quello della mastoplastica additiva, per il rimodellamento del seno? A quanto pare Jessica Selassié non si sentiva, da tempo, a suo agio con il vecchio seno, che lei considerava svuotato e cadente anche per effetto di un dimagrimento, tanto da maturare poi la scelta di ricorrere ai ripari cedendo alla tentazione di affidarsi al chirurgo plastico per un intervento estivo, volto al miglioramento dell’aspetto fisico.

La rivelazione intimista é social

“Buongiorno, questo è il primo giorno post operazione e io sto facendo colazione- fa sapere Jessica Selassié tra i post della rivelazione, negli istanti precedenti alla visita medica prevista per il rientro a casa post-operazione -. Qui tutto a posto, tra poco vedrò il dottore che mi darà la prescrizione medica per il post operatorio e poi me ne tornerò a casa.” . E a seguire, poi, figura un’altra story, in cui lei si lascia immortalare mentre é in dolce compagnia con l’amico a quattro zampe, il suo cagnolone. Un’immagine corredata dalla scritta che sancisce il rientro a casa dell’ex Grande Fratello vip 6: “Back home”; “Tornata a casa”.

