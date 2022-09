Jessica Selassié provoca Barù Gaetani, dopo il Gf vip/ Il nuovo progetto è in cucina!

Il nuovo debutto della vincitrice del Grande fratello vip 6, Jessica Selassié, e sul profilo social di Chi

Si fa sempre più vicina la data di inizio messa in onda del Grande fratello vip 7, in partenza il 19 settembre in prima serata su Canale 5, e intanto la vincitrice dell’ultima edizione del reality, Jessica Selassié, è stata scritturata dalla rivista Chi diretta dal conduttore del gioco, Alfonso Signorini, per un nuovo progetto. Si tratta di uno spazio che Chi magazine riserva alla princess -che anche grazie al soggiorno vissuto nella Casa più spiata d’Italia, dove è riuscita a tirare fuori la sua personalità imparando ad amare se stessa al di là del due di picche subito in amore dalla crash-chef, Barù Gaetani- appare nelle foto estive postate via social bella, sexy e sicura, o meglio una sé rinata. Lo spazio curato dall’etiope per Chi è un ricettario titolato “In cucina con Jessy”, che al debutto prevede tre appuntamenti web, fissati di lunedì, sugli account social della rivista, con la princess che dispensa le sue succulente ricette di specialità culinarie. Una novità professionale che potrebbe rivelarsi una provocazione da parte di Jessica Selassié lanciata alla sua ormai ex fiamma al Grande fratello vip 6, nell’ennesimo tentativo di accalappiarsi attenzioni da lui, dal momento che i rapporti possono dirsi nulli tra i due.

Jessica Selassié conquista il web con il progetto culinario

Le 3 puntate web sono fissate per le date 12 settembre, il 19 settembre e 26 settembre e non si esclude che il progetto culinario della vincitrice del Grande fratello vip 6 possa estendersi anche a delle ulteriori nuove date, ma molto probabilmente la scelta finale dipenderà dalla risposta del pubblico rispetto all’operato dell’ex gieffina. In occasione della prima data del progetto avviato in partnership con Orogel, Jessica Selassié ha presentato in queste ore la sua prima ricetta sulla pagina Instagram di Chi, dove lei si mostra alle prese con i preparativi di un piatto basato sulla commistione di proteine vegetali e animali: “In cucina con Jessy – si legge tra le righe della caption del primo video della collaborazione che Jessica Selassié ha avviato in una prima ricetta destinata ai lettori di Chi-. 🥦“Bocconcini di pollo e broccoli” con CreaTu Orogel Mix di broccoli, cavolfiore e cavolfiore romanesco. CreaTu Orogel: mezzo petto di pollo, 2 cucchiaini di curry, 1 cucchiaino di peperoncino in polvere, sale e olio q.b. Proteine e vegetali? Una cena perfetta: salutare, semplice e veloce! Provate a fare anche voi la ricetta e taggateci! By la vostra Jessy”.

Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

E la risposta del pubblico può dirsi un plebiscito di consensi, o almeno questo è stando alla visione dei commenti social giunti a margine del primo appuntamento web con In cucina con Jessy, tra cui emergono i seguenti più aggreganti: “Jessy è una garanzia in cucina, non potevate fare una scelta migliore”; “Assolutamente da provare queste verdure Orogel, grazie Jessica!”.

