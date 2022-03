Jessica Selassiè scarica Barù / “Sta giocando con i miei sentimenti e…”

Jessica Selassiè è convinta che Barù Gaetani stia giocando con i suoi sentimenti. La principessa sembra aver aperto gli occhi dopo che in queste ore Sophie Codegoni e Delia Duran hanno cercato di metterla in guardia da Barù. Giucas Casella ha provato a darle conforto assieme a Manila Nazzaro. Jessica avverte di provare un senso profondo di malessere e dice: “Non abbiamo discusso, nella vita le persone non si possono mettere in prova, o ti fidi o no. Mi sembra un po’ un pretesto per allontanarsi”. Jessica Selassiè si giustifica asserendo di non aver offeso Barù ma di essere rimasta male per l’atteggiamento che Barù ha avuto nei suoi confronti: “Non l’ho offeso, ho detto che il suo atteggiamento non l’ho capito. Capisco che non voglia fare spettacolo con i suoi sentimenti ma sta giocando con i miei”. Manila Nazzaro le consiglia però di pensare a sé stessa e al suo percorso.

Jessica Selassiè è una delle candidate per la finale del reality tanto che i bookmakers scommettono che sarà proprio lei a vedersela con Lulù alle battute finali. “Ti prego sorridi! Se non ti va di chiarire non lo fare, non c’è bisogno di chiarire ogni volta, chi ti vuole bene sa chi sei, io mi fermerei qui”, le dice Manila. Jessica si abbandona alle lacrime e scoppia a piangere: “Sii te stessa, fino alla fine”, le dice Manila stringendola in un abbraccio.

Jessica Selassiè ha affermato che non riesce a capire cosa abbia Barù Gaetani nei suoi confronti, in quanto l’ha visto freddo e strano. Lei pensa che il signore stia seguendo una strategia, avvicinandosi alla principessa, proprio per poter arrivare in finale. Sole non la pensa in questo modo, poiché ha detto che pure la ragazza ha affermato che aveva intenzione di creare una bella storia nel programma, per poter ottenere maggiore visibilità. I due sembra che si siano riavvicinati e l’uomo dice sulla donna che è molto bella quando sorride. Alfonso, dopo aver fatto vedere il video, è tornato in casa ed è molto curioso di capire cosa sia accaduto all’interno della capanna. La donna ha risposto che non c’è stato nessun atteggiamento intimo, ma si sono solamente coccolati. Clarissa interviene dallo studio e ringrazia Barù, in quanto sua sorella in questo modo ha scoperto di nuovo la femminilità, ma non vuole che tutti pensino che solo lei sia infatuata di lui. Soleil ha dovuto lasciare la trasmissione senza avere il tempo di potersi portare con se’ i suoi effetti personali.

Jessica Selassiè però ha toccato i suoi oggetti, vedendo cosa c’era nelle valigie, tra trucchi e oggetti per la cura del viso. Ha anche aggiunto di volersi prendere delle creme, perché sono state aperte e se le può comprare di nuovo. Soleil però ci teneva molto alle sue cose, infatti aveva chiesto a due uomini di farle mandare tutto quando sarebbe uscita. Barulino, chiamato così sui social, ha detto di non provare nulla per la donna e sentire solo una forte amicizia. Il primo ha chiesto a Jessica Selassiè se ha emanato flatulenze e lei imbarazzata ha negato subito, lui ha insistito e lei ha risposto chiedendo se stia scherzando. Speriamo che nelle prossime puntate potremo vedere finalmente questa coppia unita e che l’uomo riuscirà a dichiarare una volta per tutte i sentimenti che prova per la donna. La principessa, dopo la puntata si è infastidita con Barù perché lui ha chiesto a un’altra finalista di voltarla al suo posto. Successivamente si è fatta una doccia rilassante e si è dedicata alla cura dei suoi capelli.



