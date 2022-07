Jessica Selassié “sfida” Barù Gaetani con un suo progetto culinario/ “Ecco quando uscirà”

Grande fratello vip 6, Jessica Selassié verso un nuovo progetto culinario: c’entra Barù Gaetani?

Dopo la vittoria finale conseguita al Grande fratello vip 6, dove ha avviato una frequentazione intima con il seducente chef dalle origini nobili, Barù Gaetani, Jessica Selassié torna al centro dell’attenzione mediatica per un nuovo intervento social. Riattivatasi tra le Instagram stories, Jessica ha condiviso con il web una serie di filmati che immortalano diversi spezzoni dell’ultimo live di Blanco a Roma, a cui lei ha preso parte in questi giorni, dicendosi quindi entusiasta del trapper che l’ha emozionata molto. Ma non è solo per il live di Blanco che Jessica torna a parlare ai fan e a catalizzare l’attenzione del web. Tra le Instagram stories, inoltre, qualche utente le ha chiesto conferma di un suo preannunciato progetto in cantiere culinario e la risposta non si è fatta attendere da parte della princess etiope.

“Uscirà i primi di agosto 2022, stay tuned!”, ha esclamato per iscritto la principessa etiope rispetto all’atteso progetto culinario. E una domanda sorge ora spontanea: che l’idea di un progetto di cucina sia ispirata allo chef Barù Gaetani che l’ha fatta capitolare nella Casa più spiata d’Italia, o un modo per stuzzicare l’ex gieffino, per riconquistarsi le sue attenzioni?

Jessica Selassié: cosa succede dopo il successo raggiunto al Gf vip 6

Chissà cosa si cela dietro le anticipazioni fornite dalla principessa etiope. Magari un programma tv cucito ad arte su di lei, che a quanto pare avrebbe i comune con Barù la passione per i fornelli. Magari è previsto per lei un nuovo debutto nel piccolo schermo nel ruolo di conduttrice di un format come La prova del cuoco. Nel frattempo, prosegue la carriera di influencer di Jessica Selassié, che come da lei stessa mostrato sempre tra le Instagram stories, l’ha tenuta impegnata alle prese con un nuovo servizio fotografico realizzato in qualità di modella per Vitamina tu.

