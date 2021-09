Jessica Selassiè vs Soleil Sorge “Non rispetti le regole”/ Tregua o nuova lite in diretta al GF VIP?

Jessica Selassiè si è coalizzata con la sorella Clarissa intraprendendo una vera e propria crociata contro la bella modella Soleil Sorge definita falsa e stratega dalle principesse. Dopo un acceso confronto tra Jessica Selassiè e Soleil, Clarissa ha deciso di mettere in guardia la sorella svelando quale strategia seguire per eliminare Soleil: “Non metterti contro Soleil, è più forte di noi”, ha detto Clarissa a Jessica in inglese per non farsi sentire dagli altri concorrenti del reality.

Poi ha dato alla sorella un consiglio su quale comportamento tenere con Soleil: “So che tu non vuoi andartene, io potrei uscire anche oggi, ma lo dico per te. Lascia che sia lei a rivelarsi per quella che è. Domani potrebbero mandare in onda la vostra clip per provare a mettervi contro”. Alle parole di Clarissa è seguita la reazione di Jessica Selassiè che ha rivelato di non riuscire a sopportare Soleil: “Lo so ma quelle come lei non le sopporto, odio quelle che hanno da ridire su tutto ma non fanno niente per migliorare. Lo sai che non sono una leccac**o, non lo sono mai stata”.

Arriva il chiarimento tra Jessica Selassiè e Soleil Sorge: “Mi ha fatto davvero male”

Jessica Selassiè ha avuto un battibecco con Soleil Sorge anche per via delle pulizie nella casa. La Selassiè ha chiesto a tutti i coinquilini di collaborare per una buona convivenza imponendo il rispetto delle regole. In particolare, ha chiesto di pulire il bagno o la vasca ogni volta che vengono utilizzati e di non lasciare cibo aperto in giro ma soprattutto di non bere direttamente dalle bottiglie. Soleil ha reagito male a quella che le è sembrata un’accusa nei suoi confronti: “Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando”.

Jessica Selassiè è poi sbottata: “Tu sei la prima che non rispetta le regole”. Il pubblico sul web si è diviso. Alcuni ritengono che Soleil abbia ragione accusando Jessica per il modo di far notare le cose. Altri ritengono che Soleil si serva della via più comoda evitando discussioni e incolpando sempre gli altri.

Soleil Sorge si è però confrontata con Jessica Selassiè esprimendo il suo rammarico per alcuni commenti negativi ricevuti da lei e dalla sorella Clarissa: “Mi ha veramente fatto male quando ho visto l’altra sera te e Clarissa parlare di me. C’è sempre stato un bel rapporto tra di noi. Soprattutto per Clarissa sono rimasta scioccata”. E’ una finta tregua?

