Jessica triste al GF Vip, Barù la ignora e pensa a Soleil/ Lulù preoccupata: “Ora…”

Giornata no per Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip. Dopo aver trascorso una serata molto divertente tra donne, tra balli e canzoni cantante insieme, la maggiore delle Selassiè vive un momento di forte calo. Da questa mattina Jessica è apparsa col morale a terra, svogliata e stanca, tanto da allarmare anche sua sorella Lulù. Quest’ultima ha infatti creduto che la sorella stesse male ed è dunque intervenuta, chiedendole cosa avesse e di stendersi un po’ a letto per riposarsi.

Il sospetto, però, è che il forte malumore della sorella sia dovuto al comportamento di Barù nei suoi confronti. Ieri, tra i due, c’è stato uno scontro causato dai dubbi manifestati da Jessica in confessionale sulla veridicità dei suoi sentimenti per lei. Tutto sembrava essersi risolto eppure oggi Barù è tornato ad allontanarsi da lei.

Barù pensa a Soleil Sorge, Jessica Selassiè col morale a terra

Nella Casa del Grande Fratello Vip, anzi, i pensieri di Barù vanno a Soleil Sorge. L’influencer ha lasciato la Casa lunedì notte, dopo aver perso al televoto contro Davide Silvestri, e per Barù questa è stata una grave perdita. “Mi avrebbe aiutato a far passare il tempo”, ha infatti fatto notare Barù, parlando con Giucas Casella. L’uomo, insomma, sente la mancanza della sua ‘alleata’ Soleil ma non sembra interessarsi al momento al malumore di Jessica. Intanto sul web c’è chi inizia a perdere le speranze sulla possibilità che i Jerù diventino una realtà. I due, d’altronde, sono sempre più lontani.

