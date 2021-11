Jo Squillo/ A rischio eliminazione al GF VIP? Matilde Brandi tifa per lei

Jo Squillo ancora in nomination, ora a rischio eliminazione

Jo Squillo rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La cantante che non ama le etichette e ha sempre cercato di non schierarsi non sembra essere riuscita a esporsi del tutto dentro il reality. La showgirl è finita nuovamente in nomination con Nicola Pisu, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi e questa sera uno di loro dovrà lasciare la casa. Nei giorni successivi alla puntata di lunedì, Jo Squillo ha discusso con una delle principesse e con Manila Lazzaro che ha evidenziato quanto sia assurdo il suo atteggiamento quando si tratta di nomination, infatti, diventa permalosa di fronte alla consapevolezza di essere stata nominata, pur conoscendo perfettamente le regole del gioco.

Sui social, però, Jo riscuote un grande successo e in tanti stanno votando per salvarla, anche l’amica e collega Matilde Brandi che si è esposta apertamente per lei sui suoi canali social.

Gli scivoloni di Jo Squillo: le reazioni sui social

Jo Squillo ha fatto un altro dei suoi ormai noti scivoloni. Qualche settimana fa la cantante, attivista vegana, aveva esposto una teoria secondo la quale i latticini sarebbero responsabili del cancro al seno, o perlomeno sarebbero strettamente collegati. Ma non solo: “Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie”, ha detto parlando con Aldo Montano. Negli ultimi giorni, invece, dopo aver discusso con Jessica Selassié che è celiaca, la cantante ha commentato: “I celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri”, scatenando un nuovo polverone sui social. “Il latte fa venire il cancro al seno. Il latte fa incollare le orecchie. Mettere il cibo sotto la lingua e toccare il braccio per vedere se si è allergici. Essere celiaci vuol dire avere un carattere difficile. Vogliamo sentire altre caz*ate da questa?”, ha riassunto un utente su Twitter.

