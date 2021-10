Jo Squillo/ “Vogliamo vedere il pi*ello di Alex”, web sotto shock

Jo Squillo: lascia tutti senza parole

Jo Squillo ha lasciato tutti a bocca aperta, poco fa, bella casa del Grande Fratello Vip. La cantante si trovava in giardino con Soleil Sorge, Nicola Pisu e Miriana Trevisan a prendere il sole, in questa calda giornata autunnale. Dopo poco Soleil si è alzata dicendo che doveva lavarsi le gambe, ricoperte di una maschera di fango. A quel punto, vedendo Alex Belli entrare in doccia, Jo ha esclamato: “Vogliamo vedere il pisello di Alex”. Immediata la risposta di Miriana Trevisan: “Jo, da te non me lo sarei aspettato”, ha detto facendo fatica a trattenere una risata. Jo si è quindi giustificata dicendo: “È nell’acquario… perché non si può vedere? Io sono per il nudismo!”. Le parole della cantante non sono certo passate inosservate al pubblico che segue le vicende della casa 24 ore su 24.

Jo Squillo: pioggia di critiche sui social

Sui social in molti hanno criticato l’uscita poco elegante di Jo Squillo dentro la casa del Grande Fratello Vip. “Hai capito la moralista…” e “Infatti non ho parole troppa superficialità”, hanno scritto due utenti criticando la cantante che si fa sempre portavoce di battaglie importanti e poi dice cose del genere. Altri, invece, hanno trovato di cattivo gusto le parole della cantante: “Queste uscite sarebbe meglio non averle…. cadute di stile….”. Infine c’è chi sentenzia: “Ma questa pure mica è normale.. Quest’anno tutti così sono”. Inoltre sembra che nelle ultime ore Jo Squillo abbia dichiarato che la carta al forno è cancerogena.

