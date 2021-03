Jo Squillo Vs Amadeus e Fiorello/ “Imitazione a Sanremo? La canzone merita rispetto!”

Si parla del Festival di Sanremo 2021 a Pomeriggio 5 con ospiti ben informati sul tema. Barbara D’Urso ha in studio anche Jo Squillo che è stata tirata in ballo sul palco dell’Ariston dai due conduttori, Amadeus e Fiorelli, così come la collega Sabrina Salerno. Chi ha seguito il Festival ricorda che i conduttori, indossando delle parrucche, hanno imitato le due artiste nella loro nota canzone “Siamo donne”. A Pomeriggio 5, la D’Urso ha allora chiesto a Jo Squillo la sua opinione in merito e la cantante si è detta un po’ infastidita effettivamente da quanto visto. “Se facevano le drag queen allora avrei apprezzato di più lo spettacolo, – ha ammesso, spiegando poi – perché non basta infilarsi una parrucca per cantare questa canzone, perché questa canzone ha una cultura, ci vuole rispetto per riuscire ad interpretare questo pensiero…”

Jo Squillo bacchetta Amadeus e Fiorello: “Imitazione che scimmiotta!”

Barbara D’Urso ha allora fatto notare che si è trattato comunque di un gioco, “Ho apprezzato il gioco, anche Sabrina Salerno, però devo dire che ci sono dei giochi che è un limite. – ha replicato Jo Squillo, concludendo con un’ultima stoccata ad Amadeus e Fiorello – In questo momento ci aspettiamo molto di più che qualche piccola imitazione che scimmiotta! C’è una forza più potente dietro questa canzone!”



