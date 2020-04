Joan Lui – ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì/ Su Rete 4 film con Celentano

Joan Lui – ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì va in onda su Rete 4 oggi, 11 aprile, dalle 23.25. La pellicola appartiene al genere musicale e drammatico. Ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 1985. Il film è stato diretto da Adriano Celentano, che si è occupato anche della realizzazione della sceneggiatura e del soggetto. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori conosciuti all’interno del panorama italiano. Oltre ad Adriano Celentano si trova anche l’attrice Claudia Mori, Marthe Keller, Federica Moro, Gian Fabio Bosco e Rita Rusic. Adriano Celentano si è occupato anche del montaggio del film, la fotografia l’ha curata Alfio Contini mentre le musiche sono frutto di una collaborazione tra Adriano Celentano, Pinuccio Pirazzoli e Gino Santercole.

Joan Lui – ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì, la trama del film

Ecco la trama di Joan Lui – ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. Joan Lui è un predicatore venuto dal nulla sulla Terra. Le sue prediche sono decise e musicali, tant’è vero che grazie al suo carisma, Joan Lui riesce a fare diversi proseliti in poco tempo. La società alla quale parla il predicatore sembra essere senza speranza, non sono pochi i peccatori ed i corrotti che avvelenano la Terra. Inoltre, Joan attira Judy Johnson, una manager dello spettacolo che lo segue perché vuole trarre un profitto economico. Allo stesso tempo, Joan Lui si scontra con Jarak, un signore del mondo che cerca di corromperlo in tutti i modi. Joan si scontrerà con questo nemico, riuscendo a far guadagnare la salvezza ai suoi proseliti. Tuttavia, il pericolo è dietro l’angolo e per il protagonista misterioso ci saranno diverse difficoltà da affrontare, fino a trovarsi faccia a faccia con un risvolto inevitabile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA