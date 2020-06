Joana Lemos, chi è la fidanzata di Lapo Elkann/ “Con lei è diverso, sono innamorato”

Nuovo amore per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata: si tratta di Joana Lemos, ex campionessa di Rally di origine portoghese. I due sono stati fotografati durante una breve crociera alle Baleari a bordo della barca di un amico. Negli scatti pubblicati dal settimanale Chi non mancano baci e teneri abbracci che confermano la loro storia d’amore. Solo due settimane fa, proprio in una lunga intervista esclusiva rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aveva detto: “Ho tantissima voglia di mettere radici, in questo momento sono un uomo molto felice perché ho accanto una persona che mi dà tanto”. Quella persona è proprio Joana, donna forte, nonché manager di successo e impegnata nel sociale.

Lapo Elkann innamorato di Joana Lemos: “Sono felice”

Parole di grande stima e amore quelle di Lapo Elkann sulla fidanzata Joana Lemos. “Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno – ha affermato Lapo -. Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”. Una relazione che l’imprenditore ha inoltre definito diversa dalle altre: “Ora è diverso: sono felice e innamorato. – ha tenuto infatti a sottolineare, per poi specificare che – Dal punto di vista umano mi sento ricco grazie alla mia Fondazione e vorrei aiutare il mondo con un obiettivo: quello di dimostrare che essere buoni non può che renderci tutti migliori”. Nessun flirt estivo, quindi: quello tra Lapo e Joana sembra proprio essere l’inizio di un grande amore.



