Joana Lemos, fidanzata Lapo Elkann/ “C’è affinità con i suoi obbiettivi esistenziali”

Joana Lemos ha l’imprenditoria nel sangue e forse è questo tassello in comune ad aver avvicinato l’ex pilota di rally a Lapo Elkann. I due sono fidanzati da qualche tempo, anche se lei, classe ’73, è manager e mamma di due figli, nati dal suo primo matrimonio. Secondo le indiscrezioni i due si sarebbero conosciuti in Portogallo, anche se non si conoscono molti dettagli su quanto accaduto in quel periodo. Lo scorso giugno, la coppia è stata fotografata dal settimanale Chi mentre si trovava a bordo della barca di un amico, al largo delle Baleari. “Ho tantissima voglia di mettere radici”, aveva dichiarato Elkann poco tempo prima ad Alfonso Signorini, “in questo momento sono un uomo molto felice perchè ho accanto una persona che mi dà tanto”. Il cambiamento di Lapo negli ultimi anni è più che evidente e a quanto pare dietro questa trasformazione c’è proprio Joana. “Se oggi sto facendo quello che faccio”, ha dichiarato lui, “è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno“. Anche per questo ha deciso di fare tutto il possibile per proteggere la loro storia e l’ex pilota dai riflettori mediatici. Oggi, sabato 12 settembre 2020, Lapo Elkann sarà ospite di Verissimo, in occasione della prima puntata della nuova edizione. Dirà qualcosa di più sulla fidanzata oppure preferirà non sbilanciarsi troppo?

Joana Lemos, fidanzata Lapo Elkann: cosa è cambiato nella vita dell’uomo?

Joana Lemos ha rubato il cuore di Lapo Elkann, più che innamorato dell’ex pilota di rally. In passato abbiamo visto l’erede di Agnelli al fianco di tante donne diverse, impegnato in flirt particolari. “La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami”, ha dichiarato poco tempo fa al settimanale Chi, “nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perchè ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato”. Esattamente come l’imprenditore, anche la Lemos è impegnata nel sociale, dopo aver speso una vita intera nel mondo dello sport, praticando di tutto fin dai sei anni. Salvo poi dedicare il suo futuro ai motori e diventare la prima pilota del suo Paese a gareggiare negli eventi del deserto. Ed è stato il Portogallo a renderli complici e compagni di vita: tutto è successo quando Lapo ha raggiunto il Paese con la sua Onlus, anche se all’inizio fra i due era nata solo un’amicizia. Sarebbe stato l’impegno di Lapo nella campagna solidale Never Give Up a far scattare la molla in Joana, come ha riferito a El Pais. In quel momento, l’attivista ha “Sentito un’enorme affinità con gli obiettivi esistenziali di Lapo. È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo”. Secondo la stampa spagnola, la coppia starebbe persino pensando alle possibili nozze. Sarebbe un nuovo trampolino di lancio per Lapo, da sempre considerato uno degli scapoli d’oro del nostro Paese. Farà davvero il grande passo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA