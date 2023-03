Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Italo Americani Pechino express/ Salvi dopo che…

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Italo Americani di Pechino Express: competitivi e…

Guardando Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore si comprende subito una cosa: i due concorrenti non sono approdati a Pechino Express per partecipare e divertirsi, ma per vincere. In queste prime due tappe non sono ancora riusciti a tagliare il traguardo prima degli altri, ma ciononostante hanno regalato diversi spunti al pubblico dello show, tra battutine taglienti ed un sarcasmo pungente. Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno fatto capire chiaramente di avere intenzioni serie e nella seconda tappa di Pechino Express sono partiti subito a tutto gas, a bordo di un camper, dopo aver trionfato nella prova immunità.

Gli Italo Americani si godono le meraviglie paesaggistiche che li circondano, ma finiscono per cullarsi troppo su loro stessi. C’è chi tra gli utenti ritiene la coppia Joe-Andrea baciata dalla fortuna, ma agli Italo Americani interessa davvero poco: per loro ciò che conta è superare gli altri avversari. In qualsiasi modo. Ecco perché Joe ha festeggiato a dovere quando ha superato Federica Pellegrini nel percorso: “E’ stata una delle piccole cose della vita che mi fa sorridere un po’”.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Italo Americani più tranquilli grazie alla prova immunità

Ma come anticipavamo, il ‘restaurant man’ ed il suo amico Andrea rimarranno intrappolati in convenevoli non necessario. In uno dei tanti passaggi scroccati all’autista di turno, infatti, gli Italo Americani rallentano il passo. Joe invita l’autista negli Stati Uniti, dove troverà “spaghetti, vongole, bistecche… perché tanto a te piace mangiare, si vede!”. La situazione ben presto sfugge al controllo della coppia, che non a caso finisce per vivere una puntata lontana dai riflettori. Nessun problema dato che Joe Bastianich e Andrea Belfiore avevano vinto la prova immunità, mettendosi al riparo dal rischio eliminazione. Adesso arriva una nuova tappa per Gli Italo Americani, da affrontare con il solito spirito di sempre, e con un po’ di malizia in più…

