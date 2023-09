Joe Biden, discorso elezioni contro Trump/ “Movimento MAGA minaccia la democrazia Usa”

Joe Biden, in un messaggio pubblico alla nazione, fatto il 28 settembre in vista delle elezioni presidenziali del 2024, ha lanciato un pesante avvertimento alla popolazione, con chiare accuse a Donald Trump, affermando, come riporta la Cnn, che: “In America sta succedendo qualcosa di pericoloso“, aggiungendo “C’è un movimento estremista che non condivide le convinzioni fondamentali della nostra democrazia: il movimento MAGA“. Secondo Biden quindi le azioni di Trump e dei suoi fedeli elettori del partito repubblicano, rappresentano una minaccia, e potrebbero mettere in serio rischio l’esistenza stessa della democrazia negli Stati Uniti, in quanto considerati “pericolosi estremisti“, come sottolineato nel discorso: “Il loro programma estremo, se portato avanti, modificherebbe radicalmente le istituzioni della democrazia americana come la conosciamo“.

Una dura denuncia da parte dell’attuale presidente, che è stata interpretata come un tentativo da parte dei democratici di spostare l’attenzione sul piano politico, cercando di creare una sfida tra i due principali sfidanti, dopo le polemiche che hanno investito recentemente Biden creando incertezza sul suo futuro, tra le critiche degli attivisti per il clima, le accuse al figlio Hunter, e le stroncature di alcuni suoi provvedimenti.

Nel discorso pubblico di Joe Biden, cè stata la chiara denuncia, senza mezzi termini alle azioni di Donal Trump e le accuse al movimento MAGA, di voler portare gli estremisti al governo minacciando la democrazia. Il presidente ha sottolineato come l’atteggiamento di Trump, specialmente in merito alle sue recenti incriminazioni e problemi legali, sia stato quello di aver usato la Costuzione esclusivamente a fini personali e a proprio vantaggio. Una dichiarazione che rompe il silenzio da parte di Biden mantenuto nel corso della vicenda giudiziaria per non interferire con il Dipartimento di Giustizia.

In funzione della campagna per le elezioni presidenziali quindi, come sostiene la Cnn, i consiglieri di Biden avrebbero suggerito di iniziare a lanciare avvertimenti sul possibile pericolo della democrazia, in caso di vincita del suo predecessore alla Casa Bianca. Un tema che ricorre spesso nei discorso di Biden e che sembra essere particolarmente amato dai suoi elettori, come aveva evidenziato già in un precedente messaggio: “Donald Trump e i suoi repubblicani MAGA sono determinati a distruggere la democrazia americana. E difenderò, proteggerò e combatterò sempre per la nostra democrazia“.











