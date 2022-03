John Erik, Amici 2022/ Vincitore nel ballo e assoluto per Stefano De Martino?

Amici 2022, John Erik Dela Cruz stupisce Stefano De Martino

Alla vigilia del secondo serale di Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, John Erik Dela Cruz si fa strada come papabile vincitore del circuito ballo e al contempo come possibile vincitore assoluto del talent di Maria De Filippi in corso, dal momento che registra un debutto vincente alla fase finale dello show di Canale 5. Questo, in primis alla luce del fatto che, in occasione della prima puntata del serale John, pupillo di Veronica Peparini, è riuscito a stregare la giuria formata da Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia, con il suo modo più unico che raro di fare staging sul palco del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. In particolare è l’ex Amici, De Martino, a esprimere un giudizio più che positivo sul conto del ballerino dalle origini filippine, tanto da lasciar intendere che voterebbe per lui anche in occasione della finale di Amici 2022, prevista a maggio 2022, quando Rai Uno invece manderà in onda la finale degli Eruvision Song Contest 2022m che si terranno a Torino sotto la conduzione di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

John Erik, chi è il concorrente di Amici 21/ Il dramma: "Mi sentivo prigioniero"

Stefano De Martino elogia John Erik Dela Cruz, habemus il vincitore di Amici?

Nel suo intervento rilasciato sul conto di John Erik, di constatazione del talento del ballerino di origini filippine, Stefano De Martino ha elogiato il giovane con parole di profonda stima artistica rivolte al diretto interessato: “John è stato molto padrone della scena, molto a suo agio nel suo stile, si vede che era a fuoco. Quindi do il punto a lui”. Schierati contro l’esibizione di John era il duo Lda e Calma sulle note di Vento d’estate, che ha registrato un notevole numero di interazioni positive.

Che John possa quindi aggiudicarsi la vittoria del circuito ballo e quella finale di Amici 2022, e gettarsi così alle spalle il suo passato tormentato dalla “prigionia” subita in famiglia? Staremo a vedere!

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA