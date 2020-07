John Lewis è morto a 80 anni/ Il braccio destro di Martin Luther King aveva il cancro

E’ morto nelle scorse ore John Lewis. Il Deputato democratico degli Stati Uniti aveva 80 anni, ed era uno dei leader più noti e attivi del movimento per i diritti civili oltre oceano. Lewis partecipò infatti alla storica marcia del 1963 a Washington a fianco di Martin Luther King Jr, e assieme a quest’ultimo er considerato uno dei “Big Six” d’America, i sei principali leader del movimento. La morte è sopraggiunta a causa di un tumore al pancreas, come aveva annunciato soltanto pochi mesi fa, a dicembre, lo stesso deputato eletto nello stato della Georgia. «Ho lottato per quasi tutta la mia vita – aveva spiegato Lewis nell’annunciare la malattia – per la libertà, l’eguaglianza, i diritti umani, non ho mai fronteggiato una lotta come questa che ora sto affrontando». In pochi mesi quel male incurabile se l’è portato via, privando così l’umanità di uno degli attivisti più famosi al mondo.

JOHN LEWIS E’ MORTO, PELOSI: “UN GIGANTE DEL MOVIMENTO DEI DIRITTI CIVILI”

Fu Lewis a fondare l’SNCC, lo Student Nonviolent Coordinating Committe, e fu proprio in questa veste che organizzò e intervenne presso la storica manifestazione in cui Luther King proferì le famose parole “I have a dream”, “Ho un sogno…”. Nancy Peloci, speaker della Camera, storica oppositrice di Trump, ha ricordato lo scomparso come «un gigante del movimento dei diritti civili la cui bontà, fede e coraggio hanno trasformato la nazione». La massima rappresentante dell’organo Usa ha poi voluto sottolineare come l’attivista fosse «rispettato ed amato» in modo bipartisan, da ambo gli schieramenti, aggiungendo che «ogni giorno della vita di Lewis è stato dedicato ad ottenere libertà e giustizia per tutti». Si è invece detta profondamente «rattristata» la Naacp, la principale organizzazione per i diritti civili, spiegando che Lewis «con la missione di una vita dedicata alla giustizia, all’eguaglianza e alla libertà ha lasciato un segno permanente nel nostro Paese e nel mondo». John Lewis era l’ultimo degli oratori della famosa marcia del ’63 ancora in vita.



