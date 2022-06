John Mark Magsino nipote di Sandra e Raimondo Vianello/ “Ecco perchè li chiamavo zii”

John Mark Magsino ha parlato della coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella trasmissione l’Ora Legale con Paola Saluzzi.

John Mark Magsino, “Ho incontrato zia Sandra quando avevo 6 mesi”

John Mark conosciuto anche come Gianmarco Magsino, entrò a far parte della famiglia di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini quasi per caso quando aveva solo 6 mesi. Il nipote acquisito ha raccontato nel programma di Paola Saluzzi, l’Ora Solare, di quando Sandra Mondaini stava cercando una famiglia di filippini che avessero un bambino di massimo 6 mesi.

Durante l’incontro tra la famiglia filippina e i coniugi Vianello, John Mark continuava a piangere, una volta in braccio a Sandra Mondaini si calmò, questo fu il primo incontro tra Gianmarco e la famiglia. Da quel momento in poi entrò a far parte in maniera ufficiale della famiglia Vianello, c’erano anche la nonna Pina e lo zio Lanfranco Vianello. John Mark ricorda: “Fu zia Sandra a volere che io li chiamassi zio e zia, in quanto affermava che i nonni sono unici. Mentre gli zii possono essere più di uno”.

John Mark Magsino, “La vita con Sandra e Raimondo era una favola”

Gianmarco Magsino ha ricordato con amore e nostalgia i coniugi Vianello, ricorda di quando zia Sandra e Raimondo lo difendevano in maniera iperprotettiva, accompagnandolo in ogni vacanza e amandolo come dei genitori, senza mai mettersi al posto dei suoi genitori naturali. Raimondo Vianello trasmise la passione per il calcio a John Mark Magsino, infatti il nipote ricorda: “Zio Raimondo mi raccontava di come sognava di essere nella nazionale. Guardavamo insieme le partite e non potevo disturbare lo zio mentre leggeva la Gazzetta”.

Gianmarco ricorda lo zio Vianello, come una persona che amava molto il calcio, guardando le partite in maniera pacata, per poi esultare con il suo stile iconico. In merito a Raimondo Vianello, Paola Saluzzi ha parlato di quando ha lavorato con il comico interpretando il ruolo della vicina di casa in tre stagioni di Casa Vianello. In merito ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di aver lavorato con questi straordinari e immensi signori. Ho riso come non mai nella mia esistenza”. Gianmarco ha raccontato di quando zio Raimondo si propose a zia Sandra dinanzi ad un piatto di cotoletta alla milanese, da quel momento in poi la pietanza diventò il piatto preferito di John Mark Magsino.

John Mark Magsino e il rapporto con la famiglia Vianello

John Mark Magsino durante la trasmissione l’Ora Solare ha ricordato di quando lo zio Raimondo aveva la passione per il black humor, ma nonostante questo proibì a Gianmarco di vivere in prima persona le morti della nonna Pina e dello zio Lanfranco. Il nipote ha ricordato un episodio su zio Raimondo: “Durante il corteo funebre di nonna Pina, zio Raimondo per sdrammatizzare si affiancò alla bara e cominciò ad urlare davanti a tutti: Sandrina! Sandrina! Perchè sei venuta a mancare Sandrina?”, con questo gesto Raimondo Vianello cercò di tirar su Sandra Mondaini, proprio perchè la coppia riusciva a sostenersi prendendosi in giro a vicenda.

Durante la trasmissione di Paola Saluzzi, Gianmarco ha ricordato di quando Sandra Mondaini chiese alla famiglia filippina di regalare un fratellino a John Mark, per questo motivo, quando il fratellino nacque, zia Sandra decise di dormire sul divano del salone per sentire Gianmarco e suo fratello giocare insieme. In qualsiasi modo Sandra e Raimondo hanno cercato di far sentire amato Gianmarco e il suo fratellino, senza mai sostituire i due genitori naturali e cercando di guidare i piccoli Magsino anche durante la loro istruzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA