John Romita Sr, morto il celebre fumettista/ Disegnò Spider-Man, Wolverine e The Punisher

Grave lutto nel mondo dei fumetti, è morto il leggendario disegnatore John Romita Sr, 93enne divenuto famoso in tutto il mondo, e idolatrato ovunque per essere il disegnatore di Spider-Man. La morte è stata annunciata nella scorse ore dal figlio, John Romita Jr., colui che di fatto è il suo erede anche dal punto di vista professionale: “Lo dico con il dolore nel cuore. Mio padre è morto serenamente nel sonno. È una leggenda nel mondo dell’arte e sarà un onore per me continuare a seguire le sue orme. Era l’uomo più grande che io abbia mai incontrato. Lasciate qui un pensiero e le vostre condoglianze nel rispetto del momento per tutta la mia famiglia”, il triste messaggio pubblicato su Twitter.

Cormac McCarthy è morto: vinse il Premio Pulitzer/ L'autore de “La strada” scomparso a 89 anni

John Romita Sr fu anche colui che disegnò il personaggio di Mary Jane Watson, che chi mastica il mondo Marvel sa benissimo che si tratta della storica fidanzata di Peter Parker, lo Spider-Man in versione borghese. Ma in generale sono molti i personaggi che sono usciti da Romita, come ad esempio The Punisher e Wolverine, altri due supereroi estremamente amati e famosi dall’universo di Stan Lee. Frank Castle, il vero nome di Punisher, è ancora oggi considerato uno dei personaggi più violenti ma nel contempo più interessanti dell’universo Marvel.

FLAVIA FRANZONI È MORTA/ Malore per la moglie di Romano Prodi durante un cammino in Umbria

JOHN ROMITA SR, IL LAVORO IN DC POI LO SBARCO IN MARVEL

Il fumettista, che è stato anche in Italia nel 1991, ospite del Lucca Comics and Games, ha dato vita anche ad altri personaggi del mondo dell’Uomo Ragno, come ad esempio i cattivi Shocker e Kingpin, quest’ultimo visto nella serie tv Disney+ di Occhio di Falco (Hawkeye).

Ha inoltre illustrato la saga di Goblin nonché quella dell’Avvoltoio, tutte e due mostrate anche al cinema. Il suo primo lavoro nel mondo del fumetto avvenne nel 1949, poi nel 1957 lo sbarco in National che sarebbe poi divenuta DC Comis, quindi nel 1965 lo sbarco in Marvel.

Treat Williams, morto l'attore 71enne di Everwood/ Vittima di un incidente in moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA