Johnson & Johnson pagherà 700 milioni di dollari/ L’accordo per chiudere l’indagine sui borotalco nocivo

Johnson & Johnson JNJ ha provvisoriamente accettato di pagare circa 700 milioni di dollari per chiudere un’indagine portata avanti da più di 40 Stati sulla commercializzazione del suo borotalco a base di talco, come spiegato J&J. L’accordo di principio con gli uffici dei procuratori generali è un “passo importante” per la società, con sede a New Brunswick, N.J., poiché cerca di “lasciarsi ragionevolmente la questione alle spalle”, ha affermato Joseph Wolk, direttore finanziario di J&J. Johnson & Johnson ha affermato nei documenti depositati che 42 Stati hanno avviato un’indagine sulla commercializzazione di prodotti a base di talco. Il New Mexico e il Mississippi hanno intentato causa contro la società per presunte violazioni delle norme sui consumatori.

"Ucraina vincerà su campo, nessuna alternativa"/ Podoliak: "Dopo di noi Putin colpirà anche l'Europa"

L’accordo provvisorio con gli Stati affronterebbe solo una piccola parte del contenzioso sulla sicurezza e la commercializzazione dei borotalchi di J&J. Non risolve le cause per lesioni personali intentate da oltre 52.000 querelanti in vari tribunali statunitensi, secondo i quali l’uso delle polveri, principalmente il borotalco di Johnson, causava il cancro: il contenzioso costerà miliardi di dollari all’azienda. L’anno scorso la società aveva proposto di pagare almeno 8,9 miliardi di dollari per risolvere le cause legali per lesioni personali. Un giudice aveva però respinto il piano. J&J sta perseguendo la risoluzione consensuale delle richieste di risarcimento per lesioni personali attraverso un altro piano di fallimento e gli analisti hanno stimato che il costo finale della transazione potrebbe variare da 10 a 15 miliardi di dollari. Secondo l’azienda, le sue polveri a base di talco sono sicure e non contengono amianto e non causano il cancro.

Francia: legge sui migranti censurata dal Consiglio Costituzione/ Più di un terzo degli articoli rimossi

Johnson & Johnson alle prese con le cause legali per lesioni personali

Molte delle cause legali per lesioni personali intentate contro Johnson & Johnson sono arrivate da donne che hanno affermato di aver sviluppato un cancro alle ovaie dopo aver utilizzato il borotalco Johnson, uno dei prodotti più popolari dell’azienda. L’anno scorso, J&J ha separato la sua attività di prodotti per la salute dei consumatori in una società autonoma, Kenvue, che vende una versione a base di amido di mais del borotalco di Johnson. L’azienda tuttavia mantiene la responsabilità legale associata alla polvere a base di talco venduta negli Stati Uniti e deve affrontare costi ingenti per risolvere il vasto contenzioso.

Un giudice fallimentare del New Jersey lo scorso anno ha respinto il secondo tentativo della società di risolvere queste richieste attraverso il fallimento, affermando che l’affiliata della società LTL Management LLC non era in difficoltà finanziarie sufficienti per garantire protezione legale ai sensi del capitolo 11.

DECRETO ELECTION DAY OK IN CDM/ “Sì terzo mandato sindaci piccoli Comuni”. Ddl Ferragni, P. Iva e anziani

Lo scorso anno Erik Haas, vicepresidente mondiale del contenzioso di J&J, ha dichiarato in una conferenza sugli utili che la società avrebbe chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare le sentenze dei tribunali di grado inferiore che negano tutela in caso di fallimento. Martedì Haas ha dichiarato che la società sta seguendo diverse strade per risolvere completamente il contenzioso sul talco. L’azienda ha vinto la maggior parte dei processi per le accuse relative al talco, ma ha anche dovuto affrontare dei danni pagando 2,1 miliardi di dollari a 20 donne che hanno affermato che la sua polvere ha causato loro lo sviluppo di un cancro alle ovaie dopo che la Corte Suprema ha rifiutato di ascoltare l’appello dell’azienda nel 2021.











© RIPRODUZIONE RISERVATA