Joker/ Su Italia 1 il film in cui Joaquin Phoenix ha ridisegnato il nemico di Batman

Joker, il film su Canale 5 diretto da Todd Phillips

Joker è la grande prima tv che ci regala Canale 5 stasera, 16 novembre 2021, a partire dalle ore 21,45. Chi è l’uomo più folle, allegro, cinico, perverso, profondo nella sua essenza criminale uscito dalle pagine dei fumetti americani? Sicuramente il Joker, acerrimo nemico di Batman, esaltato nel film con Michael Keaton nel ruolo dell’eroe mascherato e Jack Nicholson in quello del folle e sarcastico criminale, reso immortale nella profondità del suo personaggio proprio in un un film datato 2019 che l’ha reso davvero personaggio non solo “villain” di genere, ma umano per quanto lo possa essere quello interpretato da Joaquin Phoenix. L’attore ridisegna il nemico di Batman e lo fa anche grazie alla sapiente regia di uno che prima aveva fatto praticamente solo commedie. Todd Phillips appunto aveva girato la trilogia ‘Una notte da leoni’ o ‘Trafficanti’.

Il gladiatore, Canale 5/ "Ridley Scot resuscita l'epica che mancava al cinema da..."

Ovviamente un ruolo del genere merita un interprete di altrettanto valore e il Joker vede in Phoenix il naturale interprete di questa caratterizzazione così diversa dai soliti Dc Movie, qui davvero votata all’introspezione, alla marginalità psicologica e sociale, famigliare del giovane che si evolve sino a diventare uno dei cattivi più tosti del cinema. Joaquin Phoenix non è nuovo in parti del genere, dall’Imperatore Commodo de ‘IL Gladiatore’ a ‘Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line’, da ‘C’era una volta a New York’ a ‘Maria Maddalena’ il suo cinema vive di retroscena psicologicamente superiori alla medie e mettergli al fianco un mostro sacro come Robert de Niro ha reso ‘Joker’ ancora più di valore, se mai ne avesse avuto bisogno.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara aspettano un figlio/ La star di Joker presto papà!

Joker, la trama del film: la discesa negli inferi di Arthur Fleck

La trama di Joker è meno scontata di quanto possano pensare i fan di Batman. Arthur Fleck è un adolescente come tanti e vive all’inizio degli anni ’80 in una Gotham City nella quale il crimine imperversa, Batman ancora non è tutore della legge, la violenza è ovunque, il nichilismo è la legge dominante e sulle strade, nelle scuole, in tutta la società la polizia può e vuole fare ben poco per mutare gli assetti sociali di una città violenta e decadente. In questo contesto Arthur cresce accanto alla madre Penny, diviene uomo e inizia a soffrire di un raro disturbo che gli provoca risate inconsulte, isteriche, improvvise. Nel frattempo Thomas Wayne, ricco imprenditore locale, si candida sindaco di Gotham e come prima azione di governo toglie quel sussidio che serve ad Arthur per sopravvivere, l’inizio di un odio che si evolverà nell’escalation dell’uomo folle da mazzo di poker contro l’Uomo Pipistrello, una dicotomia quasi dipendenza.

JOAQUIN PHOENIX: "SOFFRO DI CRISI D'ANSIA"/ "Vomito prima dei ciak durante i film"

Video, la trama del film “Joker”





© RIPRODUZIONE RISERVATA