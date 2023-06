Jordan Haber, un tiktoker al draft NBA 2023/ La folle idea: rendersi eleggibile per girare un documentario

JORDAN HABER, UN TIKTOKER AL DRAFT NBA 2023

Cosa ci fa un tiktoker al draft NBA 2023? Semplice: cerca di farsi scegliere da qualche franchigia, e nel mentre realizza un documentario. È la curiosa storia di Jordan Haber, laureato all’Università della Florida in business e imprenditoria: nella notte italiana tra venerdì e sabato anche lui sarà al Barclays Center di Brooklyn, ma la cosa curiosa e se vogliamo incredibile è che presenzierà nelle vesti di eleggibile al draft NBA 2023. Possibile? Sì, possibile anche se Jordan Haber a basket non ha mai giocato: è un appassionato però, e ora sogna di stringere la mano al commissioner della Lega Adam Silver.

Michael Jordan vende gli Charlotte Hornets per 3 mld di dollari/ Ceduti dopo 13 anni flop

Il tiktoker non lo farà sul palco del Barclays Center: naturalmente non c’è la minima possibilità che questo accada, per lui non ci sarà nessun berretto con il logo di una franchigia NBA. Però, è probabile che la stretta di mano avvenga dietro le quinte: il tutto allora sarebbe documentato su YouTube perché questa è l’idea di Jordan, realizzare mini-video che poi vengano montati a creare un documentario di questa folle avventura. Il motivo? Il desiderio di impiegare il tempo dopo la laurea, in maniera creativa: Jordan Haber ha scoperto di poter partecipare al dratf NBA.

Denver Nuggets campioni NBA: prima volta nella storia/ Video, Miami ko in Gara 5

L’IDEA DI JORDAN HABER

È perfettamente legale, e consentito: il draft NBA infatti prevede una categoria che va sotto il nome di “unknown individuals”, letteralmente individui sconosciuti. Infatti, ovviamente, di Jordan Haber non esiste traccia in alcun profilo di scout NBA, in statistiche di college o high school, da nessuna parte: naturale, visto che come già detto il basket non fa parte delle sue attività. Tuttavia, Haber ha studiato a fondo il regolamento del draft e ha scoperto di possedere i requisiti per dichiararsi eleggibile: detto fatto, la procedura burocratica è stata impeccabilmente svolta e, chiaramente, registrata e pubblicata su Tik Tok, dove è stata visualizzata dai quasi 100 mila follower che ora, presumibilmente, aumenteranno.

DIRETTA/ Miami Denver (risultato finale 95-108) video highlights: gara-4 ai Nuggets! (NBA Finals, 10 giugno)

Che Jordan Haber venga scelto da una squadra NBA rientra nelle categorie dell’impossibilità, che questa sua folle – ma comunque intrigante e divertente – idea possa un giorno diventare famosa, magari non quanto il documentario The Last Dance (su Michael Jordan e Chicago Bulls) ma quasi, è invece una probabilità. A questo punta Jordan Haber, consigliamo dunque di tenere gli occhi aperti venerdì notte, al Barclays Center di Brooklyn durante il draft NBA 2023 ci sarà anche lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA