Jorge Arantes, ex marito JK Rowling/ “Nessuna violenza, l’ho solo schiaffeggiata…”

Questo enorme buco nero che si è aperto intorno a JK Rowling in questi giorni sembra proprio non volersi chiude e se nei giorni scorsi abbiamo commentato le accuse ai danni dell’autrice di Harry Potter, adesso è l’ex marito Jose Arantes a dire la sua. La celebre autrice britannica ha scritto in un blog che ha pensato di divulgare la notizia degli abusi subiti proprio per dare un contesto ai commenti controversi commenti sui transgender che tanto hanno fatto discutere e, in particolare, ha spiegato: “Sono sotto gli occhi del pubblico ormai da oltre vent’anni e non ho mai parlato pubblicamente di essere una sopravvissuta agli abusi domestici e alle aggressioni sessuali. Questo non perché mi vergogni di ciò che mi è successo, ma perché sono cose traumatiche da rivivere e ricordare“. Proprio su questo batte ora l’accento l’ex marito e giornalista televisivo Jorge Arantes che ha precisato: “Non l’ho maltrattata. Non si è trattato di abusi prolungati. Non c’è stata violenza domestica e neanche violenza sessuale”.

JOSE ARANTES NEGA DI AVER FATTO VIOLENZA ALL’EX MOGLIE JK ROWLING

Secondo quanto riporta il Sun sembra che il 52enne giornalista televisivo portoghese sia pronto a rimandare al mittente le accuse di violenza negando che ci siano mai state queste cose tra di loro ma ammettendo di averla presa schiaffi e di non essersene pentito. Jose Arantes ha dichiarato: “L’ho presa a schiaffi, ma non l’ho maltrattata. Non sono dispiaciuto. Ho schiaffeggiato Joanne, ma non si è trattato di abusi sistematici. Ciò che dice dipende da lei. È sua responsabilità, non mia. Non ci sono stati abusi prolungati”. Al momento l’autrice non ha commentato ulteriormente le parole dell’ex marito, l’uomo con cui è stata sposata per tre anni e dalla quale ha avuto una figlia che oggi ha 27 anni.



