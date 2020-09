Josè Carlos Alvarez e Rocco Casalino/ Dopo crisi e scandalo trading, il perdono ma…

Josè Carlos Alvarez e Rocco Casalino sono di nuovo insieme. Dopo la maretta e lo scandalo che li ha travolti in piena estate, sembra che alla fine il portavoce del premier Giuseppe Conte abbia trovato la forza e la voglia di perdonare il suo storico compagno, l’uomo con il quale ormai convive da sei anni, lo stesso che ha presentato al Presidente Mattarella durante un evento pubblico. A rovinare le cose tra i due ci aveva pensato la questione del trading on line e dei misteriosi movimenti che Josè Carlos Alvarez avrebbe fatto attraverso il suo conto quando, a suo dire, è stato raggirato da un broker che lo ha convinto a investire nel petrolio. Lui stesso, in un’intervista a La Repubblica aveva poi spiegato: “Io e Rocco Casalino avevamo già dei problemi e questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l’Italia fosse il Paese dove rimanere a vita. Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze”.

Josè Carlos Alvarez e Rocco Casalino, arriva il perdono dopo la crisi e lo scandalo

Proprio nel momento peggiore della crisi, Rocco Casalino aveva parlato del suo ex come di un uomo che soffre di ludopatia e di non essere al corrente dei suoi movimenti economici. Qualche settimana dopo è arrivato l’avvistamento con l’attore Gabriele Rossi e si era parlato di una nuova storia per il portavoce ma, a quanto pare, tutto è rientrato e alla fine il cubano è riuscito ad ottenere il perdono del suo compagno. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, che ha pubblicato le loro foto in vacanza insieme su uno yatch, sembra che Rocco Casalino abbia perdonato il suo compagno invitandolo a pagare i suoi debiti con la banca, provvedere da solo a vitto e alloggio ma anche a tutto quello che serve alla madre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA