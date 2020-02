José, il figlio di Amadeus pazzo di Anastasio/ Canta a squarciagola a Sanremo 2020

Sarà rimasto deluso José Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus, nello scoprire che Anastasio si è classificato solo tredicesimo in questo Festival di Sanremo 2020. Sì, perché pare proprio che il ragazzino sia un fan sfegatato del rapper. La prova? Quando Anastasio è salito sul palco per la sua ultima esibizione di questa edizione di Sanremo, a cantare tutte le parole, scatenandosi a ritmo di rock, c’era proprio lui: José. Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo è dunque un fan sfegatato del rapper campano e la sua “esibizione” ha fatto impazzire il web.

José, il figlio di Amadeus conquista tutti cantando Anastasio

“Il figlio di Amadeus gasato per Anastasio è come noi”, ha scritto un telespettatore su Twitter. E ancora c’è chi ha aggiunto: “Il figlio di Amadeus ha quasi pogato, idolo”; e “Il piccolo José scatenato sulla canzone di Anastasio, è ufficialmente il mio idolo!” Insomma, il figlio di Amadeus è sicuramente uno dei protagonisti di questa finalissima di Sanremo 2020. E chissà che non torni a sedere tra i primi posti anche il prossimo anno, qualora Amadeus accetti di fare il bis alla conduzione.

