Josh Giddey/ Tripla doppia in NBA: il più giovane di sempre, supera LaMelo Ball

Josh Giddey scrive una pagina di storia della NBA, sia pure in occasione della sconfitta dei suoi Oklahoma City Thunder contro i Dallas Mavericks per 86-95, partita che verrà però ricordata appunto grazie a Josh Giddey, autore di 17 punti, 14 assist e 13 rimbalzi, cioè della cosiddetta “tripla doppia”, che si verifica quando in una partita di basket un giocatore va in doppia cifra sia di punti, sia di rimbalzi, sia di assist, come appunto successo al numero 3 e playmaker di Oklahoma.

Cosa rende così speciale la prestazione di Josh Giddey? Semplice: il cestista australiano è nato a Melbourne il 10 ottobre 2002 e con meno di 19 anni e 3 mesi è diventato il giocatore più giovane di sempre ad aver messo a segno una tripla doppia in NBA, superando il precedente record di LaMelo Ball. Nonostante la grande prestazione individuale, il rookie di Oklahoma ha dichiarato a fine partita: “Una vittoria è sempre meglio di una prestazione individuale per me. Se avessi avuto zero, zero e zero ma vincendo, sarei stato più contento che di fare tripla doppia e perdere. Per me è così e sarà sempre così”.

JOSH GIDDEY, IL PIÙ GIOVANE DI SEMPRE IN TRIPLA DOPPIA IN NBA

Dichiarazione impeccabile da parte di Josh Giddey, che però in cuor suo sarà contento e ne ha sicuramente motivo, perché la sua prestazione è stata impressionante. Un’autorità in materia come Jason Kidd, autore di ben 107 triple doppie in carriera, ha dichiarato sull’australiano: “È altruista. A 19 anni capisce come si gioca. Ha un grande controllo della palla, i suoi compagni sanno che se ce l’ha lui e tagliano c’è la possibilità che la ricevano indietro. Tira bene anche da 3 punti. Per avere 19 anni è molto completo ed è assolutamente un buon giocatore.”

Josh Giddey ha compiuto 19 anni il 10 ottobre scorso e strappa il record di più giovane di sempre in tripla doppia a LaMelo Ball, che aveva compiuto 19 anni il 22 agosto 2020, per poi ottenere la prima tripla doppia con la maglia degli Charlotte Hornets in una vittoria del gennaio 2021 sugli Atlanta Hawks. Tornando a Josh Giddey, possiamo ricordare che il rookie dei Thunder sta viaggiando a 11 punti di media a partita, con 7.3 rimbalzi e 6.4 assist e il 39% al tiro dal campo in 31 apparizioni sinora.



