Josh Hutcherson, Hunger Games / “Peeta? Appena ho letto il libro ho pensato che..”

Josh Hutcherson torna in tv con Hunger Games, la saga che lo ha reso idolo delle ragazzine di tutto il mondo. Nel film interpreta il panettiere Peeta, un personaggio con cui ha subito sentito un certo feeling. In una vecchia intervista uscita su repubblica, Josh Hutcherson ha raccontato le sensazioni provate durante la lettura del libro e la conoscenza del suo personaggio: “Mi sono messo a leggere il libro non appena è uscito, mi sono subito rivisto nel personaggio di Peeta. Apprezzo la sua lealtà, il suo voler restare fedele a se stesso. Ed è anche un buon comunicatore, qualità che io nella vita ho fortunatamente ereditato da mia madre”. Idee chiare fin da piccolo per Josh Hutcherson per quanto riguarda la cinematografia, visto che all’età di 4 anni aveva già deciso di diventare attore.

Josh Hutcherson, la popolarità in America grazie ad Hunger Games

Forse Josh Hutcherson non sapeva che sarebbe diventato così popolare, né che avrebbe preso parte ad una saga di tale successo. Grazie all’interpretazione del panettiere Peeta in Hunger Games, Josh Hutcherson ha inconsapevolmente coltivato un esercito di fan. Un risultato importante per l’attore statunitense, che però ha cuore anche tante altre tematiche extra cinematografiche, come le iniziative del padre Chris Hutcherson, il quale si occupa di organizzare eventi e ricavare fondi per la ristrutturazione di diverse scuole americane. Per quanto riguarda Hungers Games, Josh Hutcherson ha spiccato il volo come grande protagonista, insieme a Jennifer Lawrence. Da giovedì 7 maggio li rivedremo entrambi all’opera su Italia 1.

Josh Hutcherson, il percorso cinematografico

Josh Hutcherson non è famoso solo per l’interpretazione di Peeta Mellark in Hunger Games. Nel 2012 infatti ha preso parte al progetto del film “Viaggio nell’isola misteriosa” sequel di “Viaggio al centro della Terra 3D” del 2008, con Dwayne Johnson. Il vero successo, come detto, arriva con il ruolo di Peeta Mellark in Hunger Games, film ispirato alla trilogia letteraria prodotta dalla scrittrice Suzanne Collins. Dopo il successo della saga Josh Hutcherson ha recitato in Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi, The Disaster Artist con la regia di James Franco e infine in Burn – Una notte d’inferno (Burn) diretto da Mike Gan.



