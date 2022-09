Jova Beach Party a Viareggio/ Festa con 80mila fan in 2 giorni: scaletta e ospiti

JOVA BEACH PARTY A VIAREGGIO: 80MILA FAN IN DUE GIORNI

Jova Beach Party a Viareggio: la festa è ufficialmente cominciata. Sono attese infatti oltre 80mila persone in totale per la due giorni toscana del tour dell’artista romano, tra numeri da record e polemiche che hanno accompagnato uno dei più grandi eventi dell’estate 2022. E per la tappa viareggina Lorenzo Cherubini ha deciso di fare le cose in grande con una due giorni di concerti (2-3 settembre), la penultima di questo party itinerante, sulla spiaggia del Muraglione tra tanti ospiti illustri e probabilmente qualche sorpresa.

Preceduto dalla querelle sui danni e l’impatto ambientale che il Jova Beach Party avrebbe arrecato in alcune delle spiagge toccate nel corso degli ultimi mesi, e con la preoccupazione per gli arenili della rinomata località toscana, l’imponente macchina organizzativa già vista all’opera per il tour del 2019 ha preparato tutto per il primo dei due maxi-concerti, in programma stasera: al di là delle polemiche e degli strascichi che seguiranno nei prossimi giorni, una vera e propria maratona in musica a partire dalle 14.30 di questo pomeriggio e fino a mezzanotte.

JOVA BEACH PARTY: OSPITI E SCALETTA DEL 2 E 3 SETTEMBRE

E a ‘riscaldare’ la platea del Jova Beach Party di Viareggio ci ha già pensato il padrone di casa che attraverso il proprio profilo Instagram ha illustrato il backstage del party di oggi a tutti i fan. “Bellissima Viareggio, ha un’architettura davvero particolare” ha detto l’artista capitolino che forse non a caso ha scelto proprio una delle patrie del Carnevale e delle feste in piazza per mettere un punto -anzi un punto esclamativo- a questa serie di concerti in spiaggia. Nessun accenno alle critiche nel messaggio in diretta di Jova alla propria fan base e agli 80mila che popoleranno l’evento, ma solo la promessa di divertirsi e un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la festa.

E a proposito del party in sé, ad accompagnare Jova sul palco (pardon, i tre palchi dedicati) di Viareggio, a cui si aggiungeranno le due postazioni dj e i vari stand dedicati alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, ci saranno amici vecchi e nuovi: tra gli ospiti Motta e Gianluca Petrella mentre il cast di supporto di Lorenzo sarà il solito con Saturnino al basso, Riccardo Onori alla chitarra e il resto della band. Infine, oltre all’attesa per lo svelamento della scaletta che tuttavia non dovrebbe variare di molto rispetto all’ultima tappa, va ricordato che dalle ore 10 di oggi di domani sabato 3 settembre sarà in funzione una biglietteria -presso il Palazzetto dello Sport ‘Paolo Barsacchi’- per la vendita degli eventuali ticket rimasti.











