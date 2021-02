Jurgen Mullera è morto/ Addio al fondatore de La Fura dels Baus

Addio a Jurgen Mullera, uno dei fondatori di La Fura dels Baus. E’ morto l’attore e drammaturgo tedesco tra i sei fondatori de La Fura dels Baus, compagnia teatrale spagnola originaria della regione Catalogna. Il regista, attore e drammaturgo tedesco è scomparso lo scorso 19 febbraio dopo aver lottato a lungo contro una malattia ereditaria che l’aveva colpito circa dieci anni. L’annuncio a sorpresa da parte degli amici e colleghi de La Fura dels Baus: Miki Espuma, Pep Gatell, Alex Ollé, Carlos Padrissa e Pera Tantiñá attraverso un comunicato stampa: “è stato l’attore che ha dominato meglio il corpo fisico, la danza butoh e la sua rappresentazione teatrale della crudeltà (ideata da Antonin Artaud), che La Fura ha tanto girato e interpretato in giro per il mondo”. Negli ultimi dieci anni le condizioni di salute di Mullera sono peggiorate per via di alcuni disturbi polmonari che l’hanno costretto a vivere con una macchina indispensabile per la respirazione.

Jurgen Mullera, chi era uno dei fondatori de La Fura dels Baus

Ma chi era Jurgen Mullera de La Fura dels Baus? Classe 1995, Jurgen è nato a Weiterdingen in Germania, ma nella seconda metà degli anni ’70 si è trasferito a Barcellona dove ha studiato danza e teatro. Proprio nella capitale spagnola ha perfezionato i suoi talenti come attore, registra e drammaturgo mostrando sin da subito un grandissimo talento che l’hanno portato ad essere uno degli artisti più all’avanguardia degli ultimi anni. Proprio a Barcellona, Jurgen ha migliorato il linguaggio scenico multidisciplinare, una forma d’arte che si basa principalmente sull’utilizzo del corpo da sempre un tratto distintivo della compagnia teatrale spagnola originaria della regione Catalogna che dalla Spagna ha conquistato il mondo. Nel 1979 nasce La Fura del Baus con gli altri fondatori Miki Espuma, Pep Gatell, Alex Ollé, Carlos Padrissa e Pera Tantiñá raggiungendo la grande popolarità nel 1983 durante il festival di Sitges dove con “Azioni” hanno conquistato la grande popolarità.



