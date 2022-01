Kabir Bedi cacciato da camera perché russa/ Ira del web:”se era Katia Ricciarelli…”

La scorsa notte Kabir Bedi è stato allontanato dalla camera da letto perché russava. Evidentemente per i suoi compagni d’avventura era diventato impossibile prendere sonno e così il mitico attore di Sandokan è stato gentilmente invitato a lasciare la stanza. Molti internauti sono rimasti sbigottiti dal comportamento di alcuni concorrenti, ma soprattutto sono rimasti estremamente amareggiati nel vedere una persona in là con l’età e con un curriculum così importante, accettare di dormire sul divano.

Kabir Bedi dorme da solo in salone/ "E' discriminazione", il popolo social in rivolta

Inevitabilmente è scattato il confronto con Katia Ricciarelli, a cui è stata concessa una stanza privata per quest’edizione del Grande Fratello VIP. Lo stesso avvenne con Patrizia de Blanck nella precedente edizione, mentre per quanto riguarda gli uomini, una stanza a parte è stata riservata a Giucas Casella. “Perché a Kabir Bedi no?”, si domandano legittimamente alcuni utenti.

Kabir Bedi si mette in gioco senza sconti al GF VIP, ma…

Kabir Bedi in ogni caso non ha battuto ciglio e si è spostato sul divano per non infastidire i suoi compagni d’avventura. Come dicevamo, però, il pubblico del Grande Fratello VIP non ha affatto gradito il comportamento di alcuni coinquilini e molti internauti lo hanno sottolineato molto duramente. “Povero Kabir”, le parole di un utente Twitter, appassionato di GF VIP. “Una persona di 75 anni svegliata prima da Valeria e poi da Manila perché russava. E lui che fa da uomo educato? Se ne va a dormire sul divano. Vergognatevi! Se fosse stata Katia a russare non vi sareste mai osate a svegliarla a quella iena!”, il commento pepato di un altro telespettatore.

