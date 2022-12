Kadyrov, appello ai musulmani “Uniamoci contro Nato”/ “Calpesterà la vostra patria”

Tutti i musulmani nel mondo devono unirsi contro la Nato. Questo è almeno quello che auspica Ramzan Kadyrov, che ha lanciato un appello pubblicato su Telegram in lingua cinese, come riportato dall’Ukrainska Pravda. «L’Alleanza del Nord Atlantico minaccia l’esistenza del mondo intero. Ma la Russia ha sfidato tutte le previsioni occidentali e ha sfidato questo male e ha marciato con fiducia verso la vittoria», ha esordito il leader ceceno. Poi l’appello contro l’Alleanza Atlatica: «Non lasciate che la Nato si imponga, o verranno a calpestare la vostra patria in men che non si dica!».

Nel suo messaggio Kadyrov ha spiegato che «negli ultimi 100 anni, gli Stati Uniti e l’Europa hanno organizzato decine di guerre, colpi di stato militari e invasioni. Milioni di civili sono diventati le loro vittime». Ma ora c’è una minaccia ancor più grande per il leader ceceno: «Distruggere tutti i valori morali. Vogliono trasformarci in animali facilmente manipolabili». Da qui la necessità di Ramzan Kadyrov di rivolgersi «all’intero mondo islamico».

“SOLDI OCCIDENTE NON SONO NULLA RISPETTO A NOSTRA FEDE”

Ramzan Kadyrov parla anche di «tutte le persone sane di mente» dopo il riferimento ai musulmani, «affinché si uniscano contro il nostro comune nemico! I loro soldi e le loro armi non sono niente in confronto alla nostra unità, volontà e fede nel nostro Creatore!», ha aggiunto il leader ceceno, le cui unità hanno combattuto al fianco dei russi la guerra in Ucraina. Negli ultimi giorni Kadyrov era tornato a far parlare di sé perché il Wall Street Journal aveva diffuso un’indiscrezione secondo cui il presidente russo Vladimir Putin gli avrebbe ordinato di occupare la sede del governo di Kiev e di uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Funzionari ucraini avrebbero fatto sapere che Ramzan Kadyrov sarebbe stato convocato dal Cremlino tre settimane prima dell’invasione, avvenuta lo scorso 24 febbraio, per «studiare una strategia» per uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

