Karen Kokeshi, chi è la nuova fidanzata di Rovazzi/”È scattato qualcosa di bello”

Il cantante Fabio Rovazzi ha ufficialmente un nuovo amore. È stato infatti sorpreso dal settimanale “Chi” mentre si dirige verso il ristorante della famiglia Trussardi insieme a Karen Rebecca Casiraghi, conosciuta come Karen Kokeshi. Karen Rebecca Casiraghi è una youtuber e conta oltre mezzo milioni di follower su Instagram. Rovazzi spiega a “Chi” come si è sviluppata la loro storia confermando anche di avere programmato l’estate con la nuova fiamma: “Con Karen ci conosciamo da tempo, ma non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. – spiega, e aggiunge – C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single, è scattato subito quel qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme anche se le prove le abbiamo fatte godendoci un weekend a Monte Carlo”.

NUOVO AMORE E NUOVO SINGOLO PER ROVAZZI

Fabio Rovazzi annuncia l’uscita a breve del nuovo singolo: “Relax è quando tornerò sarà il caos. Uscirà il singolo estivo e sarà una sorpresa. Solo che al momento non c’è una data definitiva. Dovrei anche sbrigarmi… Poi trascorreremo l’estate in Sardegna, abbiamo preso una casa”. Spulciando sul profilo Instagram del cantante è di circa un’ora fa la foto del cantante insieme a Karen, con i due che si abbracciano guardando il mare delle Isole Turks e Caicos. Ritornando invece Karen Kokeshi, nata a Verona nel 1994, ricordiamo che i video si concentrano sulla sua personalità alternativa. Con i suoi capelli azzurri, i tatuaggi non certo comuni, tipo Putin a cavallo di un pony, e l’atteggiamento ricco di sarcasmo, è riuscito a conquistare una bella fetta di pubblico.

