KARIMA/ Oltre al jazz un amore per il cibo (Woodstock, Rita racconta)

Karima è pronta a tornare in televisione. Non stiamo parlando però delle indiscrezioni di tvblog.it, secondo cui su Canale 5 tra settembre e novembre potrebbe andare in onda un’edizione vip di Amici, magari andando anche a riportare sul piccolo schermo dei concorrenti che poi hanno fatto strada, come accaduto con Amici Big. La cantante di origini algerine, infatti, sarà tra gli ospiti di Woodstock, Rita racconta, trasmissione condotta da Rita Pavone e dedicata ai 50 anni dello storico concerto, durato tre giorni, che ha contraddistinto di fatto un’epoca. Pochi giorni fa, Karima è stata tra i protagonisti di “Vicenza, per ricostruire insieme le nostre montagne”, una cena di beneficenza con un concerto che, con la conduzione di Giorgia Surina, ha visto sul palco anche Lorenzo Fragola, Sarah Jane Morris, Soul System e Terence Trent D’Arby.

KARIMA A LUGLIO A PESCARA JAZZ

Il mese scorso, invece, Karima ha chiuso “Itinerari Sonori. Jazz a Bellante 2019”, con un concerto in cui è stata accompagnata da Lorenzo Tucci alla batteria, Claudio Filippini al pianoforte e Daniele Sorrentino al basso. Un evento in cui la cantante è tornata a esibirsi in un genere, il jazz, che ama molto e che l’aveva già portata a Umbria Jazz. L’11 luglio, tra l’altro, Karima sarà a Pescara Jazz, ancora con Tucchi, Filippini e Sorrentino. Nonostante questi impegni, la cantante riesce anche a trascorrere diverso tempo con sua figlia Frida, che ha da poco terminato l’asilo e ora a settembre inizierà le elementari. Proprio sulla sua pagina Facebook Karima ha condiviso una foto della festa che c’è stata alla fine dell’anno all’asilo della figlia, ricordando come dopo le vacanze inizierà una nuova avventura per Frida.

KARIMA E L’AMORE PER IL CIBO

Karima sembra nutrire una certa passione per il cibo. Pochi giorni fa è infatti entrata nella cucina di una pizzeria e hamburgeria di Moncalieri e ha preparato con le sue mani un hamburger gourmet. Sulla sua pagina Facebook ha condiviso anche un video in cui la vediamo impegnata alla piastra. Karima ha scritto queste parole nel post: “Perché amo il cibo?! Perché per me e una coccola, un modo di amare, è arte, un piacere, una goduria, un momento di condivisione con parenti, amici e colleghi… Per anni mi sono allontanata dal cibo per la paura di prendere chili, ma poi le passioni vincono sempre, su ogni cosa… Ed oggi, all’età di 34 anni ho deciso di abbandonarmi a questa passione, goderne e divertirmici!! Ma secondo voi alla fine questo Hamburger me lo sono mangiato o no?!?”.



