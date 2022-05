Karin Trentini, chi è la moglie di Riccardo Fogli/ “Pensavo di essere gelosa ma…”

Karin Trentini era una fan di Riccardo Fogli: l’incontro…

Karin Trentini è la moglie di Riccardo Fogli, famoso cantante italiano e membro del gruppo leggendario dei Pooh. Karin si è avvicinata e al mondo della moda proprio durante gli anni dell’università. La donna ha sempre definito la moda come un suo grande Hobby, ma poi alla fine è diventato il suo lavoro. Hai intrapreso infatti una carriera da modella e poi da giovane è entrata anche nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcuni programmi come ballerina. Al fianco dell’ attività di modella e ballerina poi ha intrapreso una carriera imprenditoriale. Poi è approdata anche al cinema, recitando una parte nel film di Leonardo Pieraccioni.

La storia d’amore tra Karin Trentini e Riccardo Fogli va avanti dal 2010. I due sono anche diventati genitori di una figlia di nome Michelle che tra l’altro è la seconda del cantante visto che aveva già avuto un figlio di nome Alessandro, dalla relazione con Stefania Brassi. Stando a quanto raccontato dalla stessa Karin sembra che fin da piccolina Riccardo fosse il suo idolo. Quando aveva 16 anni i genitori la portarono ad un concerto di Riccardo Fogli e lei in quell’occasione pare che rimase davvero stregata dall’ex cantante dei Pooh e da quel momento avrebbe seguito Riccardo in ogni suo concerto, costringendo i genitori ad accompagnarla. La storia d’amore tra i due va quindi a gonfie vele da diversi anni, nonostante comunque ci sia tra loro una importante differenza di età.

Karin Trentini e la gelosia per Riccardo Fogli: “Pensavo di soffrire…”

Karin Trentini è stata ospite qualche mese fa da Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”. La donna ha rivelato i suoi sentimenti profondi ammettendo di essere stata gelosa all’inizio per il vissuto di Riccardo Fogli: “Pensavo di essere gelosa, visto il suo vissuto e la mia giovinezza, pensavo di soffrire, di tormentarmi. Invece ho scoperto che il nostro rapporto va al di là dell’amore, sento che io gli appartengo e lui mi appartiene”. Dopo averla conosciuta ed essersi innamorata di lei, Riccardo Fogli ha affrontato un lungo corteggiamento per conquistarla: “Lei lavorava in una palestra e io passavo ore fuori ad aspettarla”, aveva confessato.

Karin Trentini ha anche svelato un aneddoto curioso sulla loro conoscenza. La donna ha raccontato che Riccardo l’aveva invitata a trascorrere con lui quattro giorni in Puglia in vista della sua tournèè. In quell’occasione aveva prenotato in albergo due camere separate: “Ho apprezzato molto il fatto che, quando siamo arrivati in questo albergo, effettivamente aveva prenotato due camere separate. Da questo ho capito le sue intenzioni serie”. Riccardo Fogli aveva vissuto un’intensa relazione d’amore con Patty Pravo. Karin ha ammesso di non essere amica della Pravo ma ha specificato: “Non siamo amiche, anche se mi piacerebbe, ma solo conoscenti. È un mito e una bellissima donna”.











