Karl e Veronica, figli Victoria Zinny/ Cresciuti con “papà” Remo Girone

Prima di sposare Remo Girone, Victoria Kinny ha avuto due figli: Karl e Veronica, nati dalla relazione con il pittore francese Jacques Harvey. Remo Girone, insieme all’attrice argentina dal 1976, ha cresciuto i due ragazzi e li considera come suoi figli. Karl Zinny, nato nel 1964, è un attore e produttore discografico. Il suo esordio come attore risale al 1979 nella serie tv “Racconti di fantascienza”. Nel 1981 ha vestito i panni del protagonista nel film “La disubbidienza” di Aldo Lado. È principalmente noto per aver interpretato il figlio tossicodipendente di Claudia Cardinale in “Atto di dolore” e Ken in “Demoni” di Lamberto Bava. Nel 1991 partecipa al varietà “Settimo Squillo” su Telemontecarlo, con Rem Girone e la madre Victoria Zinny. In seguito si è dedicato alla musica, prima in veste di DJ e poi come organizzatore e produttore musicale.

D'Incà: “Il nuovo M5s di Conte sta nascendo”/ “Virginia Raggi insostituibile a Roma”

Karl e Veronica: figli di Victoria Zinny e Remo Gironi

Veronica Kanno, seconda figlia di Victoria Zinny, vive in Giappone con il marito Melino e i quattro figli maschi. A fine marzo Veronica ha mandato un video ai genitori durante la loro ospitata a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. “Ciao mamma, ciao papà. Sono contenta che stiate bene. La settimana scorsa quando ci siamo sentiti per la festa del papà mi sono resa conto che fare gli auguri al proprio padre non è più scontato”, ha esordito la figlia dell’attrice argentina, rivolgendosi a Remo Girone. Veronica ha parlato anche della situazione in Giappone e delle difficoltà lavorative della sua famiglia, ma si è detta fiduciosa sulla ripresa: “Quando la pandemia sarà finita magari riesco a vedere un film con uno dei miei attori preferiti, tu papà, e andare al mare con mamma, la nonna più bella del mondo”. Victoria Kinny e Remo Girone, oltre ai quattro figli di Veronica, sono anche nonni di Alessia e Pablo, figli di Karl.

LEGGI ANCHE:

Spirlì: “Pochi vaccini? In Calabria ci stiamo facendo il mazzo”/ “Speranza venga qui”Pregliasco: "Variante indiana? Primo studio Pfizer positivo"/ "Riaperture rischiose"

© RIPRODUZIONE RISERVATA