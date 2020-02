KARMA/ Al Salone di Ginevra presenta le elettriche Revero e Revero GT

Karma Automotive, il costruttore di automobili elettriche di lusso e incubatore di soluzioni high-tech per la mobilità con sede nel Sud della California, ha scelto il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2020, dove esporrà la Revero e la Revero GT, per il suo debutto nel Vecchio Continente.

Karma, in questa fase, ha come obiettivo la messa a punto di un’organizzazione composta da rivenditori e partner che condividono la stessa filosofia: offrire un design automobilistico all’avanguardia, una tecnologia allo stato dell’arte, una personalizzazione esclusiva e un’esperienza d’acquisto superiore. La casa automobilistica è attualmente supportata da una rete in continua crescita che conta una trentina di rivenditori in tutto il mondo, e un network commerciale europeo in evoluzione che, ad oggi, è attivo in Francia, Svezia, Spagna e Paesi Bassi.

“Il Motor Show di Ginevra è tra gli eventi più prestigiosi per l’industria automobilistica e rappresenta per Karma la migliore opportunità di mostrare le proprie vetture elettriche di lusso ai più attenti, potenziali clienti europei”, afferma Rogier Kroymans, Vice President, Global Sales and Customer Experience, Karma Automotive. “Karma è il solo costruttore con sede nella California Meridionale che progetta, ingegnerizza, produce artigianalmente e commercializza i propri veicoli; crediamo che questo livello di artigianalità personalizzata, abbinata ai prodotti eccezionali e a una visione che comprende un futuro sostenibile fatto di tecnologia avanzata dia vita a una combinazione vincente che il mercato europeo dei beni di lusso non avrà difficoltà a riconoscere come assolutamente unico”.

La Revero, che sarà esposta al Motor Show di Ginevra 2020 a inizio marzo, è un’auto elettrica di lusso originale Karma, alimentata da due motori elettrici. Revero è dotata di un efficiente motore 4 cilindri turbo che alimenta un generatore elettrico di bordo e migliora le prestazioni complessive della vettura. I rivenditori Karma in Europa, in vista del futuro prodotto che arriverà nel continente, offriranno un numero limitato di modelli Revero in linea con i piani di espansione internazionali della Casa.

A fianco della Revero, Karma mostrerà al GIMS 2020 anche la Revero GT, attualmente disponibile in Nord America. La Revero GT, recentemente insignita del titolo di 2020 Luxury Green Car of the YearTM da Green Car Journal, condivide il design emozionante e l’impronta ecologica della Revero, offrendo allo stesso tempo una nuova elegante concezione che sfrutta materiali di alta qualità provenienti da fonti sostenibili, infotainment e tecnologia reinventati e un’architettura elettrica ulteriormente migliorata.

Entrambe le automobili offrono ai conducenti il meglio dei due mondi: doppi motori elettrici che alimentano il generatore elettrico di bordo e regalano prestazioni e maneggevolezza eccezionali. La tecnologia che garantisce l’autonomia estesa alla Revero e alla Revero GT assicura che, indipendentemente dal fatto che si stiano percorrendo strade cittadine o si sia impegnati in lunghi viaggi extraurbani, i veicoli siano dotati dell’elettricità necessaria per un viaggio sostenibile. Prezzi e specifiche tecniche saranno annunciati durante il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra.

Karma sta sviluppando piattaforme full-BEV coniugando la tecnologia di domani con un’estetica di grande pregio ed elementi personalizzati. La direzione futura si evince chiaramente dalla concept car Karma SC2, presentata lo scorso anno ad AutoMobility LA, l’appuntamento annuale con il mondo automotive di Los Angeles. Caratterizzata da una tecnologia e un design all’avanguardia, la Concept SC2 è un chiaro riferimento all’impegno di Karma in qualità di incubatore high-tech nell’ambito della mobilità, un progetto che mette insieme linee di classe superiore con le proprietà intellettuali di Karma. Concept full-BEV assolutamente eccezionale, la SC2 con 1115 cv accelera da 0 a 100 km/h in 1,95 secondi.

Oltre al rapido sviluppo della rete commerciale a livello globale e all’introduzione sui mercati dei suoi prodotti, l’eccezionale impulso che Karma sta vivendo è in parte guidato dal suo essere anche un incubatore tecnologico e un innovatore della mobilità, in grado di offrire le proprie risorse di progettazione, ingegneria, tecnologia e produzione a OEM, start-up e partner affini che desiderano accelerare lo sviluppo del proprio prodotto o sfruttare il valore aggiunto dei servizi di progettazione e tecnologia leader del settore messi a disposizione da Karma.

Il pubblico, gli operatori del settore e i giornalisti presenti al Motor Show di Ginevra 2020 possono visitare l’esposizione Karma, situata nel Padiglione 2, Stand 2241 per scoprire direttamente i modelli elettrici di lusso Revero e Revero GT.



