Kata, gli avvocati dei genitori: “C’è qualcuno che sa”/ “Muro di omertà sia abbattuto”

Katherine Alvarez e Miguel Angel Romero Chiccllo, i genitori della piccola Kata, non hanno notizie della loro figlia da ormai oltre un mese. Gli avvocati che li assistono, Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, hanno commentato ai microfoni di Quarto Grado lo stato delle indagini, che almeno per il momento sembrerebbero non avere condotto ad un punto di svolta.

Sciopero aerei oggi, 15 luglio 2023/ A Bologna 43 voli cancellati, disagi anche a Torino

“La Procura ha imposto il totale riserbo nelle indagini. Dobbiamo tacere, non possiamo rivelare nulla. Ogni giorno speriamo che le indagini siano a buon punto e che Kata possa tornare a casa. Vorremmo che tutti fossero vicini a questi giovanissimi genitori e che li aiutassero a ritrovare la loro bambina, impegnandosi fattivamente. Dovete parlare, abbattendo il muro di omertà che ci avvolge. La sensazione è che ci sia qualche persona che potrebbe dare una svolta alle indagini. L’appello del procuratore aggiunto, che ha invitato chiunque sappia qualcosa a parlare, lo dimostra”, queste le loro dichiarazioni.

Totti, Ilary Blasi e i Rolex scomparsi/ Lei "Erano un regalo per me", ricorso contro affido condiviso

Kata, gli avvocati dei genitori: “C’è qualcuno che sa”. L’ultimo video della bambina

Intanto, è stato diffuso dal programma di Rete 4 e dai media nazionali l’ultimo video in cui appare Kata. La bambina si trova sulle scale esterne dell’ex hotel Astor. È da sola e non sembrerebbe esserci nessuno a seguirla. Mentre sale gli scalini, abbassa lo sguardo per controllare cosa sta accadendo nel cortile dove si trovava fino a poco prima. Le immagini, che risalgono alle ore 15.12 del 10 giugno, proprio nelle ore della scomparsa, sarebbero successive a quelle in cui la piccola si vede rientrare dal cancello della struttura.

Emanuela Orlandi, fratello: "Zio coinvolto? Carognata"/ "Vaticano scarica responsabilità su famiglia"

Il filmato è a disposizione degli inquirenti, che stanno cercando di comprendere dove la bambina può essere andata dopo avere salito le scale. Le immagini in questione escluderebbero del tutto la possibilità che la piccola sia uscita dall’ex hotel Astor utilizzando una delle vie comunemente usufruibili per lasciare la struttura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA